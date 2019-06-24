Победителей петербургского этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» наградили 21 июня в «Академии талантов». Конкурс проводится Министерством просвещения и Синодальным ОРОиК при поддержке полпредств президента в федеральных округах, сообщает ИА «Вода живая».

В нем участвуют педагоги всех типов учебных заведений, институтов повышения квалификации учителей и высших школ. Конкурс проводится в два этапа: региональном, на епархиальном уровне, и межрегиональный, в рамках федерального округа.

Заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела ОРОиК иеромонах Трифон (Умалатов) поблагодарил епархию и городской комитет по образованию: «Учителя Санкт-Петербурга из года в год показывают лучшие результаты по России. То, что мы вложим в детей сейчас, получим в будущем».

Председатель ОРОиК иерей Илия Макаров отметил, что с каждым годом число участников конкурса увеличивается.

«Он стал действительно любимым. Это говорит о том, что он попал в нужное время в нужную „точку“. Педагог, хочет он или нет, идет в авангарде и ведет за собой людей. Осознание этого приводит к подвигу. За этот подвиг болеем все мы. В нашем городе, как нигде, педагоги понимают, что воспитывать в красоте — это особый дар от Бога», — сказал он.

Благочинный Красносельского округа протоиерей Михаил Подолей обратился к учителям: «Ваш труд будет способствовать тому, что общество станет лучше, мы будем более внимательны друг ко другу».

Педагогов наградили заместитель председателя ОРОиК протоиерей Михаил Браверман и проректор по воспитательной работе СПбДА протоиерей Виталий Грищук.

Лауреатом конкурса стала Евгения Кормилицына, логопед детсада № 13 Кронштадтского района с программой комплекса мероприятий по духовно-нравственному воспитанию для детей старшего дошкольного возраста.

Санкт-Петербург на всероссийском конкурсе в Москве будут представлять преподаватели школ № 643 и 376 Московского района и коллектив педагогов школы № 600 Приморского района.

Благодарственную грамоту за экспертную работу вручили преподавателю епархиальных курсов религиозного образования и катехизации иерею Алексию Артюхову и директору ЦДКиО Московского округа иерею Герману Каптену.

Перед педагогами выступили солистка Мариинского театра Светлана Киселева, лауреат всероссийских и международных конкурсов Екатерина Лозукова, учащиеся Академии музыки имени Елены Образцовой.

Русская линия