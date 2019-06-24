Русская линия
Сводка новостей от 24 июня 2019

В Русской Православной Церкви предложили подключить сотрудников киноиндустрии к борьбе с наркотиками

В Русской Православной Церкви предложили подключить сотрудников киноиндустрии к борьбе с наркотиками, сообщает Интерфакс.

«У нас сейчас любой кинофильм или телесериал, в котором кто-либо берет в руки сигарету, предваряется предупреждением, что курение вредит вашему здоровью. Но сериалы и фильмы, в которых употребляют наркотики, не предваряются никаким подобным предупреждением. Вот мой вопрос с почему?» — заявил глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

По мнению иерарха, этот вопрос следовало бы задать представителям киноиндустрии, телеиндустрии и людям, которые несут ответственность за распространение подобной продукции.

Митрополит также считает, что следует вести серьезную комплексную работу среди школьников, вовлекая в нее директоров, классных руководителей, учителей, родителей. «Мы должны всем миром противостоять этому пагубному явлению», — считает представитель РПЦ.

Русская линия

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В Русской Православной Церкви предложили подключить сотрудников киноиндустрии к борьбе с наркотиками

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