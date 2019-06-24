|Сводка новостей от 24 июня 2019
|
|
Апостолов первопрестольницы
Митрополит Волоколамский Иларион: «Дело Голунова» требует тщательного расследования и наказания виновных
Блаженнейший Митрополит Онуфрий поблагодарил представителей Поместных Церквей за поддержку
Митрополит Лимасольский Афанасий: «Я считаю, что Митрополит Киевский Онуфрий является каноническим Предстоятелем Украинской Православной Церкви»
Синод «ПЦУ» отобрал у Филарета Киевскую епархию
Этот день в Русской истории
На Курской дуге освящена часовня в память о погибших воинах
С панихиды в Богоявленском кафедральном соборе в Москве началась Международная мемориальная акция «Свеча памяти»
В Корецком ставропигиальном монастыре прошли торжества в честь Корецкой иконы Божией Матери «Споручница грешных»
В столице Ставропольского края встретили главную икону Вооруженных сил РФ «Спас Нерукотворный»
В Русской Православной Церкви предложили подключить сотрудников киноиндустрии к борьбе с наркотиками
В Петербурге завершен конкурс «За нравственный подвиг учителя»