Военно-патриотическая акция «Горсть памяти» состоялась 21 и 22 июня 2019 года на Широкореченском военно-патриотическом комплексе города Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в мероприятии приняли участие митрофорный протоиерей Николай Ладюк, благочинный Преображенского церковного округа города Екатеринбурга и иерей Дионисий Белоглазов, настоятель прихода во имя преподобного Марка Печерского, духовно окормляющий сотрудников областного военкомата.

В ходе памятный акции отец Дионисий совершил заупокойную литию в память павших в годы Великой Отечественной войны.

Как отметили в отделе по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями Екатеринбургской епархии, суть военно-патриотической акции «Горсть памяти» состоит в том, что с мест захоронения воинов, погибших на полях сражений в период Великой Отечественной войны и умерших от ран в военных госпиталях, собирается земля для увековечивания памяти павших. Отобранная земля в специальных капсулах будет размещена в московском парке «Патриот» по периметру строящегося главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Храм возводится в честь победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне.

В Екатеринбурге на Широкореченском военно-патриотическом комплексе отобрана земля с могилы Неизвестного солдата. Заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников передал специальный кисет с землей заместителю командующего войсками Центрального военного округа Евгению Поплавскому.

В заключение мероприятия присутствовавшие возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату.

Русская линия