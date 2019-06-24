Председатель Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион после истории с задержанием журналиста Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотиков и дальнейшим его освобождением призвал правоохранительные органы пересмотреть все похожие дела, сообщает Интерфакс.

«Думаю, что само это дело вскрыло очень серьёзные недостатки в работе правоохранительных органов, и я думаю, что-то расследование, которое должно иметь место по результатам этого дела, должно выявить степень коррумпированности сотрудников правоохранительных органов. В результате этого дела доверие к сотрудникам правоохранительных органов подорвано, и для того, чтобы его восстановить, необходимо провести самое тщательное расследование», — заявил архипастырь в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

По словам иерарха, когда он читал о том, как полицейские подбросили журналисту наркотики, он спрашивал себя: «А сколько ещё таких Голуновых сейчас находится за решёткой по ложному обвинению, сколько таких дел могло быть сфабриковано по чьему-либо заказу или по злому умыслу, и люди, которые не получили такой общественной поддержки, потому что никому не известны, в отличие от журналиста Голунова, находятся за решеткой».

«Этот случай должен был бы привести к пересмотру тех дел. Конечно, этих дел очень много, сотни и тысячи дел, которые связаны с хранением наркотиков. Много было публикаций в последнее время на эту тему, и много есть сомнений в объективности следственных дел, которые приводили к приговорам за хранение наркотиков», — выразил мнение митрополит Иларион, пояснив, что речь в данном случае не идёт о наркоторговцах, которых «вполне справедливо сажают за решётку».

Впрочем, в размышлениях владыки присутствует некоторое противоречие. С одной стороны митрополит Иларион предлагает пересмотреть те дела, которые похожи на «дело Голунова», а с другой — говорит о том, что никакого доверия нашей полиции теперь в обществе нет. Но ведь пересматривать те самые дела, о которых говорит владыка, будут никто иные, как утратившие всякое доверие у россиян правоохранители. В результате они могут выпустить наркоторговцев на свободу (при наличии коррупции), а невинных как раз оставить за решёткой.

Так, что для того, чтобы осуществить предложение владыки Илариона, надо, чтобы в России появились честные люди. А где их взять, если даже православные благотворители и верующие предприниматели, оказывается в массе своей, находятся под подозрением у тех самых утративших доверие полицейских и следователей по обвинению в «растрате» или «коррупции».

Русская линия