На заседании Синода «ПЦУ» от 24 июня 2019 года лже-патриарх Филарет Денисенко, который совсем недавно провёл своё отдельный «Поместный собор» и восстановил «Киевский патриархат», был лишён права управлять Киевской епархией «ПЦУ», однако не исключён из числа «епископата», сообщает СПЖ со ссылкой на официальный сайт «ПЦУ».

В «ПЦУ» решили, что «принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской Православной Церковью, констатировать, что Почетный Патриарх Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией».

В пресс-релизе, опубликованном сразу после заседания «ПЦУ» также сказано, что все приходы и монастыри переходят в непосредственное подчинение Епифанию Думенко.

Кроме того, Синод «ПЦУ» исключил из состава своего «епископата» «митрополита» Белгородского и Обоянского Иоасафа Шибаева и «епископа» Валуйского Петра Москалева.

Также, согласно решениям синодалов были запрещены в священнослужении «архимандрит» Андрей Маруцак и «иеромонах» Илья Зеленский, которые 21 и 22 июня соответственно были рукоположены в епископы УПЦ КП.

Таким образом, в «ПЦУ» формально оформили раскол своей структуры и выход из неё «Киевского патриархата», хотя пока и не стали лишать «сана» и анафематствовать того, от кого ранее все они получили свои мнимые хиротонии.

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