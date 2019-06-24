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Сводка новостей от 24 июня 2019

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поблагодарил представителей Поместных Церквей за поддержку
Делегации из 11 Поместных Православных Церквей прибыли в Киев на празднование Дня Ангела Предстоятеля УПЦ…

Блаженнейший митрополит Киевский Онуфрий совершил Всенощное бдение24 июня 2019 года Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял делегации Поместных Православных Церквей, прибывшие на празднование Дня Ангела Предстоятеля Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел со ссылкой на Отдел внешних церковных связей УПЦ.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий имел личное общение с представителями каждой делегации, прибывшие в Киев на торжества.

Блаженнейший Владыка поблагодарил представителей Поместных Православных Церквей по прибытии на празднование и передал памятные подарки гостям и Предстоятелям их Поместных Церквей.

Во время общения Предстоятеля с иностранными гостями присутствовал Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, а также заместитель Председателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Встречи с делегациями Поместных Церквей состоялись после Всенощного бдения в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которое совершил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Его Блаженству сослужили иерархи Поместных Православных Церквей: митрополит Карфагенский Мелетий (Александрийская Церковь), митрополит Ловчанский Гавриил (Болгарская Церковь), епископ Моравичский Антоний (Сербская Церковь), епископ Гайновский Павел (Польская Церковь), митрополиты, архиепископы и епископы Украинской Православной Церкви; архимандрит Иероним (Пилиотис) и иеромонах Варнава (Хрисанфу) (Кипрская Церковь), протоиерей Любомир Казашки (Болгарская Церковь), протоиерей Андрей Левчак (Польская Церковь), протоиерей Назарий Полатайко (Православная Церковь в Америке), иеродьякон Димитриан (Пеца) (Кипрская Церковь), братия обители и другие гости в священном сане.

За богослужением молились митрополит Тамасоский Исаия (Кипрская Церковь), архиепископ Пражский Михаил (Чешская Церковь), студенты Киевских духовных школ, многочисленные паломники и прихожане Киево-Печерской обители.

Русская линия

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