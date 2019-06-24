С панихиды в Богоявленском кафедральном соборе в Москве началась Международная мемориальная акция «Свеча памяти»

21 июня 2019 года, в канун Дня памяти и скорби, с панихиды в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове г. Москвы началась Международная мемориальная акция «Свеча памяти», сообщает Патриархия.ru.

Во время богослужения была торжественно зажжена общенародная «свеча памяти» по погибшим в Великой Отечественной войне.

Панихиду по погибшим совершил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан в сослужении благочинного Богоявленского церковного округа Московской городской епархии протоиерея Сергия Точеного и столичных клириков.

В храме присутствовали заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Ирина Яровая, член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Сергей Железняк, ветераны, представители общественности, московское духовенство.

После службы в соборе участники акции посетили Московскую соборную мечеть и Мемориальную синагогу, где также почтили память погибших за Родину.

В ночь на 22 июня у стен Музея Победы на Поклонной горе были зажжены 1418 свечей — по одной за каждый день войны. В акции участвовали около двух тысяч человек.

Директор Музея Победы Александр Школьник вместе с ветераном Великой Отечественной войны, защитником Брестской крепости Петром Котельниковым зажег факел от Вечного огня и передал пламя участникам акции. После этого собравшиеся на Поклонной горе волонтеры, активисты, сотрудники правоохранительных органов, юнармейцы и неравнодушные москвичи также почтили память погибших минутой молчания.

22 июня, в День памяти и скорби, в Музее Победы была установлена главная «свеча памяти», зажженная накануне в Богоявленском соборе.

В акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, общественные и политические деятели, школьники и студенты.

«Акция служит прекрасным свидетельством нашей живой памяти о защитниках Отечества. И память эта выражается в конкретных делах: по всей стране проходят вахты памяти, поисковые экспедиции, открываются памятные знаки и мемориалы, возвращаются имена героев. И для нас, и для будущих поколений их подвиг останется примером мужества, доблести, беззаветной преданности Родине и веры в Победу», — отметил в своем обращении к собравшимся министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Главная «свеча памяти» была установлена на специальном стеклянном подиуме в музейном Зале памяти и скорби. Там же участники акции смогли зажечь свои свечи и расставить их по периметру зала.

Международная мемориальная акция «Свеча памяти» проходит 21−22 июня в России, ближнем и дальнем зарубежье уже в 11-й раз.

Русская линия