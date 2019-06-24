22 июня 2019 года митрополит Курский и Рыльский Герман принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби на северном фасе Курской дуги, в п. Поныри, сообщает Курская епархия.

Утром архипастырь возглавил Божественную литургию в храме иконы Божией Матери «Знамение» п. Поныри.

После Литургии была совершена заупокойная лития по воинам, отдавшим свою жизнь за веру, Отечество и народ, и по всем жертвам Великой Отечественной войны.

Затем состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие представители органов власти региона, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, жители Курской области и гости.

Специально к этому дню на территории Мемориального комплекса «Героям северного фаса Курской дуги» в п. Поныри в рамках проекта ветеранов военной контрразведки «Молчаливое эхо войны» была возведена часовня-памятник. Проектом предусматривается комплекс мер по поиску и захоронению останков солдат и офицеров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, подготовка братских могил, перезахоронение, а также увековечение памяти воинов путем сооружения памятников — православных часовен. Благотворительной программой «Молчаливое эхо войны», которая реализуется в рамках ежегодной Всероссийской вахты Памяти, посвященной Великой Победe, на местах новых захоронений останков советских воинов планируется установка 47 часовен в каждом регионе, где проходили боевые действия. Часовня в п. Поныри стала одиннадцатой по счету.

Митрополит Курский Герман совершил освящение часовни. Обращаясь к собравшимся, архипастырь сказал: «Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем не только начало Великой Отечественной войны, но мужество и героизм наших военачальников, великое терпение и труд воинов, слезы и горе нашего народа. Мы находимся воистину на героической земле Поныровского района, где несколько дней назад совершено перезахоронение найденных останков многих воинов-защитников нашего Отечества. Пока сохраняется память о них в наших сердцах — жива будет душа нашего народа, а значит, мы смеем надеяться на достойное будущее, единство, славу и процветание нашей страны. Дай Бог нам всем быть достойными их священной памяти».

Немецкие оккупанты вошли в Поныри в ноябре 1941 года. Поселок был освобожден штурмом 9 февраля 1943 года полками 81-й стрелковой дивизии при поддержке 118-й танковой бригады и приданных артчастей. 5−11 июля 1943 года в районе Понырей проходили ожесточенные бои войск Центрального фронта под командованием К.К. Рокоссовского против немецких войск, пытавшихся атаковать и окружить советские войска на Курской дуге. Эти бои известны как сражение на северном фасе Курской дуги. В честь этих боев, остановивших немцев и позволивших в дальнейшем окончательно перехватить военную инициативу, в поселке и в окрестностях установлены несколько памятников советским воинам (саперам, связистам, танкистам, десантникам) и большой мемориальный комплекс (с 1993 г.), собравший несколько разбросанных по району братских могил советских солдат. В братской могиле покоится прах более чем 2600 советских воинов.

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