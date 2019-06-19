Это произойдёт, если европейские парламентарии поддержат доклад Петры де Суттер и согласятся на изменение своих правил…

Комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии, что может положить конец конфликту между Россией и Советом Европы по вопросу о санкциях против российских представителей в ПАСЕ, сообщает РИА Новости.

«Принимая во внимание решение комитета министров, принятое в Хельсинки 17 мая, и исключительный контекст, который привёл к этому, комитет предлагает отступить от правил ПАСЕ, чтобы пригласить парламенты стран-членов, которые не представлены делегациями в Ассамблее — Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию — для представления своих полномочий на неполной сессии в июне 2019 года», — говорится в документе.

«В принятом проекте резолюции Комитет также предлагает дополнить свои Правила, указав, что в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать. Быть представленным в Ассамблее и в её органах, и что осуществление этих прав не может быть приостановлено», — говорится в документе.

Депутаты будут обсуждать соответствующий доклад Петры де Суттер 24 июня.

На июньской сессии состоятся выборы генсека Совета Европы и выборы судей ЕСПЧ.

В связи с поступившим в адрес России предложением, Совфед и Госдума уже сформировали делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). В её состав вошли семь сенаторов и 11 депутатов.

Частью делегации, представляющей Совфед, будет руководить первый замглавы международного комитета, экс-посол в США Сергей Кисляк. В её состав также вошли Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Владимир Кожин, Татьяна Лебедева и Сергей Лисовский.

Нижнюю палату будут представлять вице-спикеры Петр Толстой и Игорь Лебедев, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, депутаты Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев и Вера Ганзя.

Председатель комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев напомнил, что из-за ограничений российские парламентарии четыре года не участвовали в работе Ассамблеи. «Если Ассамблея проголосует за доклад госпожи Суттер, она признает ошибочность своих предыдущих действий в отношении РФ», — добавил он.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ «без изъятий» примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.

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