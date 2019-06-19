|Сводка новостей от 19 июня 2019
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Епископ Зеленоградский Савва: Пожертвования от свечей в храме идут на содержание этого храма
«Храм в сердце и памяти. История Екатерининской горной церкви»
Митрополит Одесский Агафангел: Мы сегодня вместе молились и просили, чтобы Господь остановил, наконец, эту бессмысленную братоубийственную войну
Регистрация «ПЦУ» была совершена с грубыми нарушениями закона
Косовская полиция требует от сербов получать разрешение на молитву в храме
Россия готовится вернуться в ПАСЕ
Когда в обществе царит матриархат
Этот день в Русской истории
В Иерусалиме отметили главный праздник Русской духовной миссии
Глава Синодального отдела по социальному служению посетил концерт в честь 7-летия фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!»
В Издательском Совете прошла конференция, посвященная жизни и трудам святителя Феофана Затворника
Совместный крестный ход духовенства Луганской, Ровеньковской и Северодонецкой епархий Украинской Православной Церкви состоялся в Луганске