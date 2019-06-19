Русская линия
Сводка новостей от 19 июня 2019

Ковчег с частицами мощей Дивеевских святых вернулся из Великобритании в Россию

В Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь из Великобритании 11 июня вернулся ковчег с частицами мощей Дивеевских святых: преподобного Серафима Саровского; преподобных Александры, Марфы и Елены; преподобноисповедницы Матроны; блаженных Пелагеи, Параскевы и Марии. Ковчег торжественно встретили в храме в честь Рождества Христова, сообщает сайт Нижегородской митрополии со ссылкой на сайт Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.

Святыня пребывала в Великобритании с 29 мая по 10 июня. За эти дни ковчег побывал в Успенском кафедральном соборе Лондона, на ежегодной конференции Сурожской епархии в графстве Дербишир, в Свято-Никольском храме Оксфорда, в резиденции посла Российской Федерации в Лондоне, в кафедральном соборе в честь Рождества Богородицы в Лондоне.

Принесение святыни было приурочено к епархиальной конференции Сурожской епархии — это ежегодный съезд духовенства и мирян из Великобритании, Ирландии, а также гостей из-за рубежа. Традиция проведения съезда была основана в 1970-х годах митрополитом Сурожским Антонием (Блумом). На конференцию приглашаются известные докладчики из России, Великобритании и других стран.

В этом году форум был посвящен теме «Юродство Христа ради: путь ко спасению». Два доклада на конференции представили гости из Дивеевского монастыря: протоиерей Игорь Борисов выступил с докладом «Преемственность блаженных стариц Серафимо-Дивеевской обители», а инокиня Ирина (Меркулова) рассказала о блаженной старице Анне Бобковой.

Русская линия

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Ковчег с частицами мощей Дивеевских святых вернулся из Великобритании в Россию

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