18 июня 2019 года Окружным административным судом города Киева было принято к рассмотрению и открыто производство по административному делу на основании предъявленного Киевской Митрополией Украинской Православной Церкви иска о признании противоправным и отмене решения о государственной регистрации Религиозного центра «Православной Церкви Украины» (ПЦУ), сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Синодальный Юридический отдел.

30 января 2019 года, Государственным регистратором КП «Центр правовой помощи и регистрации» была проведена государственная регистрация Религиозного центра Православной Церкви Украины (ПЦУ) как юридического лица с наименованием: «Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)», хотя такое наименование с 90-х годов носит каноническая УПЦ.

В исковом заявлении Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви указывается, что при проведении государственной регистрации «ПЦУ» были допущены существенные нарушения действующего законодательства Украины. Кроме того, ответчики по иску в лице Минкульта и госрегистратора совершили противоправные действия, в связи с чем решение государственного регистратора о проведении госрегистрации юридического лица с наименованием «Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)» должно быть отменено.

Сейчас Киевской Митрополией Украинской Православной Церкви совершаются подготовительные действия к участию в рассмотрении данного административного дела.

«Так называемая образовавшаяся ПЦУ не имеет оснований называться Киевской Митрополией Украинской Православной Церкви, не только потому что с подобным названием существует религиозный центр ещё с 1991 года, но и потому, что первичный правоустанавливающий документ «Томос», который они должны были уважать и выполнять, определяет им два названия — «Православная Церкви Украины (ПЦУ) и «Святая Церковь Украины» (СЦУ)», — заявил председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Окружной админсуд ранее уже принял меры обеспечения иска Киевской Митрополии и приостановил процесс переименования канонической УПЦ.

Русская линия