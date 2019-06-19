Русская линия
Сводка новостей от 19 июня 2019

Регистрация «ПЦУ» была совершена с грубыми нарушениями закона
Административный суд Киева открыл дело по иску Киевской Митрополии УПЦ о незаконности регистрации Религиозного центра «ПЦУ»…

Окружной административный суд г. Киева18 июня 2019 года Окружным административным судом города Киева было принято к рассмотрению и открыто производство по административному делу на основании предъявленного Киевской Митрополией Украинской Православной Церкви иска о признании противоправным и отмене решения о государственной регистрации Религиозного центра «Православной Церкви Украины» (ПЦУ), сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Синодальный Юридический отдел.

30 января 2019 года, Государственным регистратором КП «Центр правовой помощи и регистрации» была проведена государственная регистрация Религиозного центра Православной Церкви Украины (ПЦУ) как юридического лица с наименованием: «Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)», хотя такое наименование с 90-х годов носит каноническая УПЦ.

В исковом заявлении Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви указывается, что при проведении государственной регистрации «ПЦУ» были допущены существенные нарушения действующего законодательства Украины. Кроме того, ответчики по иску в лице Минкульта и госрегистратора совершили противоправные действия, в связи с чем решение государственного регистратора о проведении госрегистрации юридического лица с наименованием «Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)» должно быть отменено.

Сейчас Киевской Митрополией Украинской Православной Церкви совершаются подготовительные действия к участию в рассмотрении данного административного дела.

«Так называемая образовавшаяся ПЦУ не имеет оснований называться Киевской Митрополией Украинской Православной Церкви, не только потому что с подобным названием существует религиозный центр ещё с 1991 года, но и потому, что первичный правоустанавливающий документ «Томос», который они должны были уважать и выполнять, определяет им два названия — «Православная Церкви Украины (ПЦУ) и «Святая Церковь Украины» (СЦУ)», — заявил председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Окружной админсуд ранее уже принял меры обеспечения иска Киевской Митрополии и приостановил процесс переименования канонической УПЦ.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Епископ Зеленоградский Савва: Пожертвования от свечей в храме идут на содержание этого храма
Заместитель Управляющего делами Московской Патриархии прокомментировал сообщения СМИ о запрете приносить собственные свечи в храм...

«Храм в сердце и памяти. История Екатерининской горной церкви»
В центре Екатеринбурга на историческом месте, где в период с 1723 по 1930 годы стоял Собор Святой Екатерины, открылась выставка...

Регистрация «ПЦУ» была совершена с грубыми нарушениями закона
Административный суд Киева открыл дело по иску Киевской Митрополии УПЦ о незаконности регистрации Религиозного центра «ПЦУ»...

Митрополит Одесский Агафангел: Мы сегодня вместе молились и просили, чтобы Господь остановил, наконец, эту бессмысленную братоубийственную войну
Правящий архиерей Одесской епархии посетил на День Святого Духа Донбасс и подверг резкой критике украинские власти, которые не хотят прекращать боевые действия...

Косовская полиция требует от сербов получать разрешение на молитву в храме
Косовские полицейские задержали 30 сербских паломников, которые хотели помолиться в Троицком храме под Клином...

Когда в обществе царит матриархат
Католического епископа в Чили затравили за его замечание, что на Тайной Вечери с Христом не было ни одной женщины...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти лидера пермских монархистов П.В.Рябова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика