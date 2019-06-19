Католического епископа в Чили затравили за его замечание, что на Тайной Вечери с Христом не было ни одной женщины…

Католический епископ Чили Карлос Эугенио Ирарразаваль был вынужден подать в отставку менее чем через месяц после своего назначения на кафедру в связи с тем, что не учёл, насколько сильны в этой стране феминистические настроения и матриархат, и начал без обиняков учить чилийцев христианской нравственности.

Папа Франциск назначил отца Ирарразаваля епископом в попытке восстановить репутацию Католической церкви, пошатнувшуюся в результате скандала и сотен уголовных дел, ныне расследующихся чилийской полицией. Однако, уже через месяц он вынужден был уйти в связи с начавшейся против него откровенной травлей в местных СМИ.

Пресс-служба архиепископства Сантьяго в своём заявлении не указала официальных причин ухода епископа Ирарразаваля со своего поста, но отметила, что папа Франциск принял его отставку «во имя единства и во благо церкви», сообщает Седмица.Ru.

Поводом к информационной атаке на прелата послужили его слова во время телевизионного интервью в мае, во время которого он, между прочим, заметил, что за столом во время Тайной Вечери с Христом не было ни одной женщины, и «нам следует это учитывать».

«Иисус Христос принимал решения, и они не были идеологическими, — отметил прелат, разъясняя факт отсутствия женщин за столом при Тайной Вечере. — А мы хотим во всём следовать Иисусу Христу».

Эти совершенно невинные слова епископа привели в неистовство феминисток и других противников и критиков Католической церкви в Чили. Они обрушились с руганью на Ирарразаваля, и он вскоре вынужден был подать в отставку.

Нас сегодня очень сложно представить, каково было жить праведнику Лоту в Содоме и Гоморре, и что мог себе позволить сказать на содомской публике Авраам, но то, что наша жизнь всё более начинает напоминать те времена и нравы, это точно.

Русская линия