17 июня 2019 года, в день Святого Духа, Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III по традиции возглавил торжества по случаю ежегодного празднования дня Русской духовной миссии в Иерусалиме — официального представительства Русской Православной Церкви на Святой Земле, сообщает сайт Русской духовной миссии.

Праздничные торжества начались с Божественной литургии в главном русском храме Святой Земли — Троицком соборе Иерусалима, которую возглавил Блаженнейший Патриарх Феофил.

Его Блаженству сослужили представители Иерусалимской Православной Церкви — архиепископ Константинский Аристарх, митрополит Еленопольский Иоаким, архиепископ Севастийский Феодосий, а также начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), начальник Духовной миссии Русской Зарубежной Церкви архимандрит Роман (Красовский), представитель Румынской Православной Церкви при Иерусалимском Патриархате архимандрит Феофил (Анастасиадис), члены и клирики Русской духовной миссии, представители арабского духовенства Иерусалимского Патриархата, паломники из России и Украины в священном сане.

Богослужение совершалось на русском, греческом и арабском языках. Пел хор сестер Горненского женского монастыря в Эйн-Кареме.

После отпуста Божественной литургии Предстоятель Иерусалимской Церкви обратился к архимандриту Александру, собору иерархов, духовенству, прихожанам и паломникам Троицкого собора со словами приветствия и, в частности, сказал:

«Глубочайшее значение праздника Пятидесятницы, то есть сегодняшнего праздника Святого Духа, яснейшим образом выражает песнописец, говоря: Некогда языки были смешаны за дерзость столпотворения; ныне же языки мудрости исполнились через славу Богопознания. Там осудил Бог нечестивых за согрешение; здесь Христос просветил рыбаков Духом. Тогда безгласие явилось в наказание; ныне же обновляется согласие ко спасению душ наших (стихира на «Хвалитех» службы праздника).

Это есть то самое обновление во Христе ко спасению душ наших, но и единство нашей веры и причастие Святого Духа, просветившего апостолов, посредством которого мы получили славу Богопознания, приступили к таинству Божественной Евхаристии, чтобы из Святого Града Иерусалима обозначить братские Церкви, то есть основанную на крестной крови Спасителя нашего Христа и в сходящем свыше Святом Духе обновленную Сионскую Церковь вместе с Русской Православной Церковью, напоенной кровью ее новомучеников.

Будем просить посылаемого святым Утешителя, чтобы он вселился в наши сердца, и скажем вместе с песнописцем: Приблизься к нам, приблизься, Вездесущий, как и с апостолами Твоими был всегда, так и с любящими Тебя соединись, Милостивый, дабы мы, с Тобою сочетавшись, воспевали и славословили Всесвятого Духа Твоего (икос праздника)".

Затем к Предстоятелю Иерусалимской Церкви обратился начальник Русской духовной миссии, который передал Блаженнейшему Владыке сердечные приветствия от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с пожеланиями помощи Божией в многотрудном служении, направленном на сохранение истины Православия на Ближнем Востоке. Архимандрит Александр (Елисов) преподнес Блаженнейшему Патриарху Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилу в память о совместном служении образ преподобной Евфросинии Полоцкой с частицей мощей.

Далее был совершен крестный ход с образом Пресвятой Троицы. Участники молитвенного шествия с пением праздничного тропаря проследовали из Троицкого собора к зданию Русской духовной миссии, где для всех гостей праздника была устроена праздничная трапеза.

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