В Издательском Совете прошла конференция, посвященная жизни и трудам святителя Феофана Затворника

18 июня 2019 года в Издательском Совете Русской Православной Церкви под председательством митрополита Калужского и Боровского Климента прошла научная конференция «Жизнь и труды святителя Феофана Затворника — в истории и современности», сообщает пресс-служба Издательского совета РПЦ.

В своем вступительном слове владыка Климент уделил особое внимание любви, которую святитель Феофан имел к людям, и привел примеры неизменной заботы святителя об окружающих его людях.

Первое заседание конференции прошло под председательством епископа Скопинского и Шацкого Феодорита. В своем выступлении он также рассказал о заботе и любви, которыми пронизаны письма святителя, а также отметил, что он обладал замечательным даром наставничества.

Преподаватель Сретенской духовной семинарии иеромонах Ириней (Пиковский) рассказал об использовании святителем Феофаном историко-филологического метода и внимании святителя к этимологии слов при толковании псалмов.

В своем приветственном слове настоятельница Вышенского Успенского женского монастыря игумения Вера (Ровчан) отметила, что деятельность церковного исследователя и ученого заключается в служении Церкви, а также напомнила о совете святителя Феофана — любое занятие ученого должно сопровождаться размышлениями о Боге.

Преподаватель Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии, игумен Боголюбского Алексиевского мужского монастыря г. Владимира архимандрит Зосима (Шевчук) представил доклад «Святой апостол Павел во узах: жизненные обстоятельства и благовестие о Христе, опыт толкования 1-й главы Послания апостола Павла к Филиппийцам святителя Феофана Затворника».

Заведующий библиотекой Московской духовной академии игумен Дионисий (Шлёнов) выступил с докладом и презентацией, посвященными переводу трактата преподобного Никифора Исихаста, выполненному святителем Феофаном. Выступавший подчеркнул точность этого перевода.

Преподаватель Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова В.В. Каширина представила доклад «„Сборник аскетических писаний, извлеченных из патериков обители св. Саввы Освященного, что близ Иерусалима“ святителя Феофана Затворника. К истории подготовки издания».

Презентация и выступление заведующей научно-просветительским отделом дома-музея Г. В. Чичерина О.Н. Анохиной были посвящены жизни С.В. Чичериной, с которой святитель вел переписку.

Научный сотрудник сектора общей психолингвистики Института языкознания РАН Г. В. Дьяченко представила доклад «К вопросу о святоотеческих источниках антропологии святителя Феофана Затворника: святитель Григорий Нисский».

Проректор по воспитательной работе Тамбовской духовной семинарии иеромонах Паисий (Буй) в своем выступлении отметил, что святитель Феофан был в курсе современных ему научных знаний о человеке, в его библиотеке были книги из разных областей знания. Докладчик подчеркнул, что святитель Феофан видел главный смысл воспитания ребенка в развитии у него христианского самосознания.

После перерыва работа конференции продолжилась докладами церковных и светских ученых, преподавателей духовных и светских учебных заведений, магистрантов и студентов. Второе заседание прошло под председательством игумена Дионисия (Шлёнова).

Русская линия