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Сводка новостей от 19 июня 2019

Совместный крестный ход духовенства Луганской, Ровеньковской и Северодонецкой епархий Украинской Православной Церкви состоялся в Луганске

Совместный крестный ход духовенства Луганской, Ровеньковской и Северодонецкой епархий Украинской Православной Церкви состоялся в Луганске в рамках празднования в честь Луганской иконы Божией Матери 14 июня 2019 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Eparhia.lg.ua.

Торжественное шествие возглавили митрополит Луганский и Алчевский Митрофан и архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон.

С пением молитв архиереи, духовенство, монашествующие и миряне в преднесении образа небесной покровительницы Луганщины прошли по главной улице города от храма иконы Божией Матери «Умиление» к храму Всех святых. По прибытии было совершено вечернее богослужение с чтением акафиста Пресвятой Богородице.

Владыка Митрофан поздравил молящихся с состоявшимися торжествами и выразил слова признательности владыке Пантелеимону, а также всем гостям, прибывшим в Луганск для участия в молитвенном шествии.

Торжества в честь Луганской иконы Пресвятой Богородицы проходили в Луганске три дня — с 13 по 15 июня. При совершении праздничных богослужений возносились молитвы о мире и умножении любви среди народа, а также о единстве Святой Православной Церкви.

Луганская икона Пресвятой Богородицы написана в память о чуде явления Божией Матери жителю Луганска Филиппу Горбенко 13 июня 1905 года. Память о Своем явлении Богородица заповедала чтить трехдневным празднованием.

Луганская икона написана в 1992 году монахом Псково-Печерского монастыря. Общецерковное почитание иконы в пределах Украинской Православной Церкви было установлено решением Синода УПЦ от 21 декабря 2017 года. Постоянное место пребывания святыни — Петропавловский кафедральный собор Луганска.

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Совместный крестный ход духовенства Луганской, Ровеньковской и Северодонецкой епархий Украинской Православной Церкви состоялся в Луганске
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