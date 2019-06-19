16 июня 2019 года в Зеленом театре ВДНХ в Москве прошел благотворительный концерт в честь 7-летия фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!», сообщает Диакония.Ru. Известные российские исполнители и артисты выступали вместе с талантливыми детьми с особенностями развития — подопечными фонда. Концерт собрал более двух тысяч зрителей.

В начале торжественного мероприятия к собравшимся обратился председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

«Настоящая любовь — это когда ты принимаешь человека со всеми его особенностями и даже с недостатками, которые являются иногда продолжением его достоинств. Я очень благодарен вам, дорогие Егор и Ксения, за то, что вы создали этот фонд. За то, что вы так много делаете, чтобы мы все с вами учились любви, — сказал епископ Пантелеимон. — Любовь — это не только преклонение перед прекрасным и высоким, это не только любовь к чему-то высшему, но и сострадание, сочувствие».

«Когда у вас есть здоровье и таланты, не нужно использовать их только для себя. Нужно обязательно поделиться с тем, у кого этого нет, — и тогда радость умножится, — подчеркнул глава Синодального отдела. — Когда же вам плохо, когда вам ни до кого, когда у вас на душе мрачно, то тогда нужно найти человека, которому хуже, чем тебе, и помочь ему. И тогда на душе станет светлее и радостнее. Если мы все с вами постараемся жить по этим правилам, тогда, конечно же, и сегодняшний день, и все дни нашей жизни будут радостными».

Епископ Пантелеимон пожелал фонду умножать эту радость в сердцах всех, кто причастен к помощи детям с особенностями развития.

Русская линия