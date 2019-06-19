Русская линия
Сводка новостей от 19 июня 2019

«Храм в сердце и памяти. История Екатерининской горной церкви»
В центре Екатеринбурга на историческом месте, где в период с 1723 по 1930 годы стоял Собор Святой Екатерины, открылась выставка…

Выставка Храм в сердце и памяти. История Екатерининской горной церкви16 июня 2019 года в уральской столице открылась выставка «Храм в сердце и памяти. История Екатерининской горной церкви», посвященная собору святой великомученицы — покровительницы Екатеринбурга, сообщает официальный сайт Екатеринбургской епархии.

Экспозиция разместилась у часовни святой Екатерины на площади Труда — на историческом месте, где в период с 1723 по 1930 годы стоял Собор Святой Екатерины. Выставка представляет собой серию щитов, на которых размещена история собора от его рождения в 1723 году до разрушения в 1930-м, иллюстрированная историческими документами и фотографиями.

Тематически вся представленная на экспозиции информация представлена в разделах: «Екатерининский собор в центре самоорганизации горожан», «Осквернение и разрушение», «Рождение. Как появился храм», «Люди в жизни собора», «В центре городских традиций», «Если бы взрыва не было. Архитектурная реконструкция».

Выставка рассказывает, о том, кто был инициатором строительства храма, какова история архитектурных проектов по его возведению и кто непосредственно своими руками строил этот собор; какие городские традиции концентрировались вокруг Екатерининской церкви, кто ходил в нее и зачем; какие формы самоорганизации горожан были связаны с этим храмом. Факты о роли собора в жизни города иллюстрированы историческими документами и фотографиями.

Выставочный проект подготовлен Екатеринбургской епархией при участии Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале, Свердловского краеведческого музея и студии архитектуры и дизайна «Аммонит».

Организованные экскурсии проходят ежедневно до 30 июня — в 19:00 в будни, в 12:00 — в субботу и воскресенье.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

«Храм в сердце и памяти. История Екатерининской горной церкви»
В центре Екатеринбурга на историческом месте, где в период с 1723 по 1930 годы стоял Собор Святой Екатерины, открылась выставка...

Епископ Зеленоградский Савва: Пожертвования от свечей в храме идут на содержание этого храма
Заместитель Управляющего делами Московской Патриархии прокомментировал сообщения СМИ о запрете приносить собственные свечи в храм...

Митрополит Одесский Агафангел: Мы сегодня вместе молились и просили, чтобы Господь остановил, наконец, эту бессмысленную братоубийственную войну
Правящий архиерей Одесской епархии посетил на День Святого Духа Донбасс и подверг резкой критике украинские власти, которые не хотят прекращать боевые действия...

Косовская полиция требует от сербов получать разрешение на молитву в храме
Косовские полицейские задержали 30 сербских паломников, которые хотели помолиться в Троицком храме под Клином...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти лидера пермских монархистов П.В.Рябова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика