В центре Екатеринбурга на историческом месте, где в период с 1723 по 1930 годы стоял Собор Святой Екатерины, открылась выставка…

16 июня 2019 года в уральской столице открылась выставка «Храм в сердце и памяти. История Екатерининской горной церкви», посвященная собору святой великомученицы — покровительницы Екатеринбурга, сообщает официальный сайт Екатеринбургской епархии.

Экспозиция разместилась у часовни святой Екатерины на площади Труда — на историческом месте, где в период с 1723 по 1930 годы стоял Собор Святой Екатерины. Выставка представляет собой серию щитов, на которых размещена история собора от его рождения в 1723 году до разрушения в 1930-м, иллюстрированная историческими документами и фотографиями.

Тематически вся представленная на экспозиции информация представлена в разделах: «Екатерининский собор в центре самоорганизации горожан», «Осквернение и разрушение», «Рождение. Как появился храм», «Люди в жизни собора», «В центре городских традиций», «Если бы взрыва не было. Архитектурная реконструкция».

Выставка рассказывает, о том, кто был инициатором строительства храма, какова история архитектурных проектов по его возведению и кто непосредственно своими руками строил этот собор; какие городские традиции концентрировались вокруг Екатерининской церкви, кто ходил в нее и зачем; какие формы самоорганизации горожан были связаны с этим храмом. Факты о роли собора в жизни города иллюстрированы историческими документами и фотографиями.

Выставочный проект подготовлен Екатеринбургской епархией при участии Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале, Свердловского краеведческого музея и студии архитектуры и дизайна «Аммонит».

Организованные экскурсии проходят ежедневно до 30 июня — в 19:00 в будни, в 12:00 — в субботу и воскресенье.

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