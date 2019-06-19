Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в День Святаго Духа возглавил Божественную литургию в Троицком соборе Краматорска и обратился к верующим Донбасса с архипастырским словом, в котором подверг резкой критике тех украинских политиков, которые не хотят прекращения братоубийственной войны на востоке Украины, сообщает сайт Горловской епархии.

«Уже пятый год продолжается братоубийственная война. И с одной, и с другой стороны гибнут граждане, братья-украинцы, исполняя волю тех, кто возглавляет „партию войны“ и не хочет мира. Их дети не участвуют в войне ни на той, ни на другой стороне, они берегут их, а когда гибнут дети здесь, это не погружает их в скорбь и печаль», — отметил владыка.

«Мы в течение уже пяти лет молимся о мире на многострадальной земле Донбасса, который славен своим трудом. Здесь трудятся шахтёры, здесь были фабрики, заводы и шахты. Одни сейчас закрыты, на других невозможно работать, потому что ежедневно люди испытывают страх. Краматорск, Мариуполь, Донецк, Ясиноватая. Здесь нет чужих. Донецкие, луганские — все они граждане Украины, все они желают, чтобы на этой земле и в этой стране уживались все нации и народы, чтобы власти заботились о своём народе», — сказал митрополит Агафангел.

«Мы видели, как здесь живут люди. Нужен ли им „томос“? Эта грязная бумажка, наполненная злом, жёлчью, ненавистью, которая не принесла мир, а разделила народ Украины на „своих“ и „чужих“? Власти во главе с бывшим президентом Порошенко, который издевался над своим народом, нарушив Конституцию и законы, приняли в этом участие. Они действительно на костях нашего народа плясали и ждали, когда Украина будет уничтожена и исчезнет с карты мира. Господь с нами. Они сеяли ветер, но пожали бурю (Ос. 8:7). Ничто не бесследно, они ещё понесут ответственность за свои дела. Дай, Боже, чтобы они почувствовали вину за то, что совершили: и Крым потеряли, и Донбасс, и людей разрознили, и сколько погибло здесь, на Донецкой земле», — отметил архипастырь.

«Сегодня мы молились о мире. Мы молились, чтобы Господь, Начальник мира, Совершитель нашей жизни и спасения, остановил эту безумную братоубийственную войну. Чтобы не гибли наши братья и сёстры, родственники, близкие, дети, внуки, чтобы они жили на этой земле тихо, спокойно. <…>Мы желаем, чтобы здесь уживались все нации и народности, чтобы вчерашние коммунисты, которые ненавидели Церковь, не указывали, в какой храм нам ходить, на каком языке разговаривать, какую веру исповедовать. Пусть они посмотрят на свою жизнь, на свои семьи, на детей, которые отдыхают за границей, в то время как люди получают мизерные пенсии. Министр социальной политики обзывает жителей Донбасса плохими словами. Им не нужен народ, и земля не нужна. Они не способны обрабатывать эту землю, всё погибло: и техника, и заводы. Фабрики стоят, молодёжь уезжает», — с негодованием заявил митрополит Агафангел.

«Я хочу поблагодарить вас, дорогие братья и сёстры, за то, что вы разделяете труды ваших архипастырей, посещаете храмы и свидетельствуете о том, что Церковь наша жива, она столп и утверждение истины. Она свята и непорочна, она будет совершать свою миссию до скончания века, потому что Христос сказал: „Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей“ (Мф. 16:18). Не одолели её силы зла. Они думали, что власть человеческая победит, но сила Божия побеждает всё. Они не имели этой силы Божией, и потому всё развалилось. Они уйдут в небытие, будут забыты и вычеркнуты из истории. Если будут их имена написаны, то в самом страшном, позорном периоде, которым были для Украины эти пять лет безбожной власти. Эта власть губила свой народ, оскверняла свою землю, и Господь с них взыщет как с убийц, которые издевались над своим народом. Простым людям, которые отработали тридцать пять лет в шахте, каждый день шли как на смерть, говорят: „Вы сепаратисты“. Пришли в чужой дом и так сказали. Это зло умножается», — сказал владыка.

«Донбасс и Одесса — вместе. Одесский регион первым пришёл на помощь Донбассу. Наши люди под пулями сопровождали гуманитарные грузы. Это было желание нашего сердца — разделить с вами эту скорбь, чтобы вы почувствовали, что вы не одиноки. Мы о вас помним — и Одесса, и другие города. Мы переживаем и радуемся вместе с вами. Мы сегодня вместе молились и просили, чтобы Господь остановил войну, чтобы каждый почувствовал, что он хозяин земли, на которой живёт. А приходить и разрушать чужое — это бандитизм», — подытожил архипастырь.

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