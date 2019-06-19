Заместитель Управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва в своём Telegram-канале отреагировал на скандальные сообщения некоторых российских СМИ о том, что в одном из храмов Русской Православной Церкви на Урале от одной из женщин якобы потребовали не приносить с собой собственные свечи в храм, а покупать их в местной свечной лавке.

Владыка Савва пояснил, что в Русской Православной Церкви не запрещают приносить с собой свечи, но напоминают, что пожертвования от их приобретения в храме идут на ремонт приходского здания, оплату электричества, коммунальных платежей и зарплату священникам. А потому лучше было бы купить свечу в том храме, куда пришёл человек, а не жертвовать эти средства кому-то на стороне.

Тем не менее, никакого строгого запрета по этому поводу не существует.

«Но вот зашла женщина в храм. Принесла „свою“ свечку. Ну и слава Богу. В храм пришла — это уже радость. Если зашла просто для ритуала с „Богом в душе“, то уйдёт и будет так же периодически заходить. К христианству это имеет мало отношения, но и вреда ни ей, ни Церкви не принесёт. Даже более того: может быть, походит, походит и останется. А если не для „Бог в душе“, а человек искренне ищет?» — отметил архипастырь.

Вместе с тем, владыка Савва читает, что «можно и нужно объяснять прихожанам, что свечи и записки — это то, благодаря чему храм ремонтируется, отапливается, содержится в чистоте, а батюшка может служить на приходе не только по выходным, но и на буднях, не заботясь о том, чтобы искать подработку».

«Можно даже развешивать у входа в храм корректные разъяснительные плакаты, если вдруг принесение в храм „своих“ свечей станет эпидемией. Это предмет для вежливой разъяснительной работы», — заявил владыка.

Впрочем, для тех СМИ, которые только ищут повод, чтобы обвинить Церковь в сребролюбии и вновь рассказать читателям о «жадных попах», эти разъяснения — что слону дробина. Про таковых Апостол Павел сказал: «Для чистых всё чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть» (Тит. 1:15).

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