В Сербской Патриархии чрезвычайно обеспокоены нарушением прав и свобод православных христиан в Косово в связи с задержанием 30 православных паломников, которые направлялись в храм Святой Троицы в районе города Клина на празднование дня Святого Духа, сообщает СПЖ со ссылкой на ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

Именно этот район, отметили в греческом издании, сербские жители были вынуждены покинуть в 1999 году, из-за насилия со стороны косовских экстремистов. Однако с тех пор сербские беженцы ежегодно в день Святого Духа возвращаются в храм Святой Троицы, расположенный в этом районе, чтобы участвовать в праздничном богослужении.

«В прошлом году нас атаковали албанцы-экстремисты. Но это не помешало нам посетить землю, где мы родились и выросли. Однако эти действия полиции переходят все границы», — сказал один из 30 паломников, которым отказали в доступе к святыне.

В связи с инцидентом немедленно последовала реакция Рашско-Призренской епархии Сербской Православной Церкви, которая усмотрела в задержании паломников исключительно нарушение религиозных свобод православных христиан, которое допускается властями Косово.

Епископ Феодосий (Шибалич), правящий архиерей Рашско-Призренской епархии, призвал все ответственные органы признать, что в регионе совершаются несправедливые действия в отношении православных. «Это безнравственно, что в государстве, которое гарантировало свободу вероисповедания, допускаются подобные действия», — заявил епископ Феодосий.

В свою очередь, в правоохранительных органах Косово заявили, что пошли на задержание паломников из-за того, что не были официально проинформированы о Божественной литургии в храме Святой Троицы.

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