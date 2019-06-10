3−8 июня 2019 года в Вятской митрополии состоялся Великорецкий крестный ход — торжественное шествие со старинным списком Великорецкого образа святителя Николая Чудотворца на берег реки Великой, к месту явления чудотворного образа. Об этом сообщает пресс-служба Вятской епархии.

Великорецкий крестный ход — один из самых продолжительных крестных ходов в России. Обретение иконы святителя Николая Чудотворца произошло в 1383 году. Крестьянин Агалаков из деревни Крутицы обнаружил образ на берегу реки Великой, отсюда пошло его название — Великорецкий. Около 1400 года образ был отправлен в город Хлынов, названный затем Вяткой, затем — Кировым. В 1935 году при разрушении кафедрального собора чудотворная икона была утрачена. Великорецкий крестный ход был запрещен в 1930-х годах и официально восстановлен в 1989 году. Теперь вместо утраченной иконы верующие несут один из ее списков.

В 2000 году Патриарх Московский и всея Руси Алексий II присвоил ходу статус всероссийского. В 2015 году впервые весь путь с паломниками крестного хода от Кирова до села Великорецкого прошел митрополит Вятский и Слободской Марк. В 2017 году Великорецкий крестный ход возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Крестный ход проходит ежегодно с 3 по 8 июня. Основные торжества совершаются 5 и 6 июня на реке Великой и в храмах Великорецкого подворья Трифонова мужского монастыря (с. Великорецкое).

3 июня с.г., в праздник Владимирской иконы Божией Матери, день памяти равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены, в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы Трифонова монастыря города Кирова Божественную литургию перед началом Великорецкого крестного хода возглавил митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений.

В первый день пути вместе с митрополитом Вятским и Слободским Марком до Троицкой церкви слободы Макарье крестным ходом прошли митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий, епископ Яранский и Лузский Паисий, епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн, многочисленное духовенство, представители отдела по делам молодежи Вятской епархии, преподаватели и студенты Вятского духовного училища.

В молитвенном шествии также приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков, благотворители вятских храмов.

Крестный ход на протяжении всего пути сопровождали сотрудники УМВД, ГИБДД и МЧС, специалисты скорой помощи и службы медицины катастроф, врачи-добровольцы, представители вятского казачества и поисково-спасательный отряд «Пересвет».

Приходы храмов в селах, расположенных по маршруту крестного хода, по традиции угощали паломников, также работала полевая кухня.

Вечером 3 июня паломники пришли в село Бобино Кировской области. Здесь в Никольском храме был совершен молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу, и участники шествия остановились на ночлег.

4 июня паломники совершили 50-километровый переход от Бобино до села Монастырское.

5 июня рано утром паломники вышли из Монастырского и остановились в селе Горохово, где в храме в честь Казанской иконы Божией Матери была совершена Божественная литургия. К вечеру третьего дня пути участники Великорецкого крестного хода достигли Великорецкого подворья Трифонова монастыря, где состоялась торжественная встреча чтимой иконы святителя Николая Чудотворца.

6 июня на реке Великой прошли праздничные богослужения, посвященные обретению чудотворного Великорецкого образа святителя Николая. За богослужением молились более 38 тысяч паломников.

Ночью 7 июня паломники отправились в обратный путь. Первой крупной стоянкой стало село Медяны, где в возрождающемся старинном Троицком храме был совершен канон перед Великорецкой иконой святителя Николая. Вечером того же дня крестный ход пришел в поселок Мурыгино, где паломники остановились на ночлег.

Утром 8 июня, в последний день пути, молитвенное шествие достигло поселка Гирсово; к полудню паломники пришли в Киров. У стен Трифонова монастыря крестный ход встретил митрополит Вятский Марк. В Успенском кафедральном соборе перед Великорецким образом святителя и чудотворца Николая был совершен торжественный молебен, по завершении которого митрополит Марк сердечно поблагодарил всех паломников за участие в молитвенном шествии.

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