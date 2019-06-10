Главы Антиохийского и Сербского Патриархатов считают, что соблюдение исторических и географических границ Церквей — основа для сохранения единства Православия…

Антиохийский и Сербский Патриархи Иоанн и Ириней призвали Москву и Фанар к диалогу

Святейший Патриарх Сербский Ириней по приглашению Антиохийского Патриарха Иоанна посетил с визитом Сирию и Ливан, по итогам которого Предстоятели двух Церквей выступили с совместным заявлением, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое агентство «Ромфея».

В своём обращении Антиохийский и Сербский Патриархи обратились к международному сообществу и правительствам разных стран с призывом решить реальную проблему терроризма и давления, оказываемого на людей, которые живут на Ближнем Востоке.

Кроме того, Патриархи подчеркнули важность сотрудничества для единства Православия, призвав Поместные Православные Церкви наладить диалог, как единственный выход из того кризиса, в котором ныне находится из-за событий на Украине мировое Православие.

Оба Предстоятеля подчеркнули важность соблюдения исторических и географических границ между Поместными Церквами, и отметили, что это основа для сохранения единства Православных Церквей.

Кроме того, Антиохийский и Сербский Патриарха высказали заботу о похищенных митрополитах Павле из Алеппо и Иоаннисе Ибрагиму, которые пропали без вести в апреля 2013 года.

Предстоятели также призывают международное сообщество сохранить святыни Косово и Метохии и считают любое изменение статуса этого сербского края неприемлемым.

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