7 июня 2019 года в турецком городе Измир состоялось первое богослужение для русскоязычных верующих Московского Патриархата. Божественную литургию совершил ответственный за окормление русскоязычных верующих в Турецкой Республике священник Георгий Сергеев, сообщает Патриархия.ru.

Помещение для совершения службы было предоставлено приходом храма святой Елены Римско-Католической Церкви в Измире.

После окончания богослужения отец Георгий провел встречу с прихожанами, на которой рассказал о взаимоотношениях между Русской Православной Церковью и Константинопольским Патриархатом. В ходе беседы были определены дальнейшие планы по организации регулярных богослужений в регионе.

На следующий день священник Георгий Сергеев совершил Литургию в курортном городе Кушадасы, расположенном в 100 километрах к востоку от Измира. После окончания богослужения впервые в этом населенном пункте состоялось таинство Крещения. Отец Георгий провел беседу с местными жителями, участвовавшими в богослужении. Литургию посетили более 30 человек, многие из которых причастились Святых Христовых Тайн.

Проведение служб стало возможным при содействии Ассоциации изучения русского языка и культуры им. А.И. Солженицына в Измире (Турция) и ее руководителя Андрея Пономарева.

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