Русская линия
Сводка новостей от 10 июня 2019

Джуканович вновь заявил, что будет добиваться автокефалии «Черногорской церкви»
Власти Черногории намерены активным образом бороться с присутствием в стране Сербской Православной Церкви…

Мило ДжукановичПрезидент Черногории Мило Джуканович, воодушевлённый происходящим на Украине, намерен подобно Петру Порошенко добиваться от Фанара признания черногорских раскольников, которые отделились от Сербской Православной Церкви и активно борются с Черногорско-Приморской епархией Сербской Церкви в Черногории.

С этой целью в конце мая правительство Черногории утвердило проект закона о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин. Документ вызвал резкую критику Черногорско-Приморской митрополии, к которой принадлежит большинство верующих страны. Опасения сербского духовенства вызывают положения законопроекта, по которым государство может объявить своими все религиозные объекты, на которые Церковь не имеет документов о праве собственности, а затем передать их непризнанной «Черногорской церкви». Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании парламента ожидается в июле.

«Остался ещё один важный шаг, которым мы также исправим большую несправедливость, учиненную Черногории в начале ХХ века, а это объявление черногорской автокефальной церкви», — заявил Джуканович на конференции правящей партии в городе Никшич, видео размещено на сайте правящей Демократической партии социалистов.

«Нравится это кому-то или нет, мы будем над этим очень старательно работать», — подчеркнул президент Черногории. Он заявил, что существование епархий Сербской Православной Церкви, которые находятся одновременно на территории двух государств, служит для «инфраструктуры проекта великой Сербии».

«Сейчас Сербская Церковь пытается любым способом, в различной форме препятствовать тому, что является европейскими стремлениями и амбициями современного черногорского общества, желая таким образом сохранить религиозную монополию в Черногории, препятствуют установлению правового государства и продолжить пользоваться тем, что, согласно конституции Черногории, ей не принадлежит», — заявил Джуканович.

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) сообщил в начале апреля, что Сербская Православная Церковь и её духовенство и прихожане в настоящее время терпят притеснения от властей республики.

Русская линия

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