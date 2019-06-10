Уничтоженную в результате поджога Успенскую церковь в Кондопоге будут восстанавливать как памятник культуры с максимальным использованием сохранившихся исторических элементов здания. Об этом сообщают «Вести Карелии».

«Проектные решения и указания по сохранению объекта культурного наследия должны соответствовать принятым методикам реставрации памятников деревянного зодчества и обеспечивать безусловное сохранение особенностей объекта, определяющих его историко-культурную ценность», — говорится в документации к аукциону для выбора подрядной организации, которая будет разрабатывать проект восстановления храма.

Техническое задание предусматривает «инженерное обследование элементов с выводами о возможности дальнейшего использования».

Конкурсная документация содержит отчет специалистов института по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» о работе, проделанной после пожара. Из отчета следует, что все сохранившиеся элементы здания собраны на отдельной площадке и могут быть использованы при восстановлении конструкций храма. Один из возможных вариантов — наращивание диаметра обгоревших бревен с помощью химических составов.

Разработка проектной документации должна быть завершена к 25 ноября 2019 года. После этого она будет рассмотрена на секции деревянной архитектуры и музеев деревянного зодчества Научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры России.

Стоимость разработки проекта, согласно начальной цене контракта, составит 8,3 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета.

Успенская церковь 1774 года постройки, которая включена в реестр памятников культурного наследия федерального значения, сгорела 10 августа 2018 года. Причиной пожара стал поджог. Виновным признали подростка, который, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, страдает психическим расстройством.

Русская линия