9 июня 2019 года, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения новопостроенного храма в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» в поселке Рублево г. Москвы (Георгиевское благочиние Западного викариатства Московской городской епархии) и Божественную литургию в новоосвященном храме. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Храм возведен в рамках Программы строительства православных храмов в г. Москве. Центральный престол храма был освящен в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»; северный — во имя святого равноапостольного великого князя Владимира; южный — во имя святителя Алексия, митрополита Киевского и Московского; нижний — в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Его Святейшеству сослужили: архиепископ Егорьевский Матфей, управляющий Западным и Северо-Восточным викариатствами г. Москвы; епископ Воскресенский Дионисий, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; епископ Павлово-Посадский Фома, первый заместитель председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата; епископ Бронницкий Фома, наместник Донского ставропигиального монастыря; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Георгий Студенов, благочинный Михайловского округа Западного викариатства, настоятель храма Архистратига Михаила в Тропареве г. Москвы; протоиерей Серафим Недосекин, благочинный Георгиевского округа Западного викариатства, настоятель Георгиевского храма-памятника на Поклонной горе г. Москвы; иерей Михаил Григорьев, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» в Рублеве; столичное духовенство.

На богослужении присутствовали: депутат Государственной Думы ФС РФ, советник мэра г. Москвы, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресин; префект Западного административного округа г. Москвы А.О. Александров; глава управы района Кунцево г. Москвы Д.В. Сапронов; благотворители и строители нового храма.

Богослужебные песнопения исполнил хор храма в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» в Рублеве (регент М.Л. Забровская).

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

На малом входе указом Святейшего Патриарха Кирилла во внимание к трудам по строительству храма в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» в Рублеве г. Москвы иерей Михаил Григорьев был удостоен права ношения палицы.

На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов.

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви совершил молитву о мире на Украине.

За Литургией Святейший Владыка рукоположил диакона Бориса Иванова, клирика храма святого праведного Иоанна Русского в Фили-Давыдково г. Москвы, в сан иерея.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Алексий Пеньков, клирик храма Живоначальной Троицы в Конькове г. Москвы.

По окончании богослужения иерей Михаил Григорьев приветствовал Святейшего Патриарха и преподнес Его Святейшеству икону Божией Матери «Неувядаемый Цвет».

Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

В дар новоосвященному храму Святейший Патриарх Кирилл передал список Минской иконы Божией Матери. «Хотел бы поблагодарить Вас, отец Михаил, за Ваши добрые слова, всех вас, мои дорогие, за то что вы своими молитвами, своими трудами приблизили этот замечательный день освящения нового храма в честь иконы Божией Матери „Неувядаемый Цвет“, — сказал Святейший Владыка, передавая образ. — Пусть этот храм становится для вас местом молитвы, местом духовного отдохновения, местом собирания сил, местом освобождения от всего того негативного, что, прикасаясь к нашей природе, нашему разуму, нашему сердцу, может искажать образ Божий, вложенный Творцом в каждого из нас. Пусть Господь помогает вам. Молитвами Его Пречистой Матери да хранит Он землю нашу, град Москву и сие место, где воздвижен во славу Господа сей прекрасный храм, именуемый в честь иконы „Неувядаемый Цвет“».

Затем Святейший Патриарх Кирилл вручил церковные награды. Во внимание к помощи в строительстве храма иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» в Рублеве г. Москвы были награждены:

префект Западного административного округа г. Москвы А.О. Александров — медалью святого равноапостольного князя Владимира;

советник председателя правления и заместителя председателя совета директоров ПАО «Газпром» П.В. Николаев — орденом святого благоверного князя Даниила Московского II степени;

президент Фонда «Московская программа общественного развития при Правительстве Москвы» Л.В. Дунаева — орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени;

руководитель иконописной мастерской К.В. Охотин — орденом преподобного Андрея Иконописца III степени;

заслуженный художник РФ, художественный руководитель реставрационно-иконописной мастерской региональной общественной организации «Православный центр духовного возрождения» г. Санкт-Петербурга А.А. Живаев — Патриаршим знаком храмостроителя;

руководитель ремесленной мастерской «Кутейна» В.Н. Соколовский — медалью преподобного Андрея Иконописца.

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