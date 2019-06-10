В Афинах завершено строительство первой после провозглашения независимости страны мечети. Сегодня министр образования и по делам религий Греции Костас Гавроглу посетил её, чтобы получить информацию о ходе работ, сообщает РИА Новости.

«Это чрезвычайно важный день для нашей страны, когда после многих противодействий и препятствий нам удалось построить мечеть и окрестное пространство для наших граждан-мусульман, для тех, кто оказался в стране либо в качестве мигрантов, либо в качестве беженцев, либо посещает её», — сказал Гавроглу.

На вопрос, когда состоится первая молитва в мечети, Гавроглу ответил, что это произойдёт в сентябре, хотя он не исключил возможности, что это будет 16 августа.

«Мы бы хотели, чтобы 16 августа была первая молитва», — сказал министр, добавив, что не может гарантировать это с абсолютной уверенностью, поскольку «бюрократия имеет свой собственный темп». Организация по управлению мечетью была зарегистрирована всего несколько дней назад. Министр также сказал, что президентский указ об имаме уже опубликован.

По оценкам Гавроглу, число мусульман в стране составляет от 150 тысяч до 200 тысяч человек, включая «греческих граждан, мигрантов, беженцев и людей, посещающих Грецию в туристических или деловых целях».

Одновременно в мечеть может вместить 369 человек. Она ничем не напоминает османские мечети. В частности, у неё нет минарета. Над входом на греческом и английском языках расположена большая надпись — «Греческое государство. Министерство образования, науки и по делам религий. Исламская мечеть Афин».

Афины до сих пор оставались последней европейской столицей, где нет мечети. После провозглашения независимости от Османской империи в 1832 году ни одно правительство Греции не разрешало строить мечеть в городе. Однако в 2013 году правительство одобрило выделение 946 тысяч евро на строительство мечети в районе Вотаникос. Её строительство шло, несмотря на протесты местных жителей.

Стоит отметить, что история турецко-греческих отношений свидетельствует, что греки и турки не могут уживаться на одной территории. В своё время в связи с постоянными инцидентами Греция и Турция даже договорились обменяться населением: всех греков из Турции перевезти в Грецию, а турок из Греции — в Турцию. Данная договорённость была исполнена, но нынешние политики, похоже, об этом забыли.

Хотелось бы верить, что открытие мечети в Афинах не приведёт к новым инцидентам между мусульманами и православными. В противном случае, лучше бы этой мечети не было.

Русская линия