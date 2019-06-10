Русская линия
Сводка новостей от 10 июня 2019

Митрополит Псковский Тихон: «Поблагодарим Господа, за то, что Он даровал нам Пушкина — земного поэта, сумевшего услышать Поэта Неба и Земли»
На могиле поэта в Свято-Успенском Святогорском монастыре в Пушкинских Горах была совершена поминальная лития…

Могила Александра Сергеевича Пушкина8 июня 2019 года, во время празднования дней Пушкинской поэзии, приуроченных к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил заупокойную литию на могиле поэта в Свято-Успенском Святогорском монастыре города Пушкинские Горы, сообщает пресс-служба Псковской епархии.

Заупокойные песнопения исполнил братский хор обители. За богослужением молились: губернатор Псковской области Михаил Ведерников, советник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, многочисленные гости праздника, студенты ПсковГУ, учащиеся школ Псковской области и местные жители.

Перед началом литии митрополит Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором обратил внимание на великие заслуги Александра Сергеевича:

«В Символе веры Православной Церкви, который конечно же знал Александр Сергеевич Пушкин, первые слова звучат так: «Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли». На греческом языке, на котором и был написан Символ веры, эти слова переводятся как: «Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Поэта небу и земли». «Ποιητήν» [поэтос] — таково одно из наименований Творца.

Александр Сергеевич Пушкин был одним из очень немногих людей, кто смог гениально почувствовать высшую Божественную поэзию творения мира. Поэзию мироздания, чувств людей, человеческой истории. Поразительную поэзию промысла Божия и смысла жизни.

Пушкин шёл к этому понимаю не просто и не сразу. Поразительны и прекрасны метаморфозы, которые происходили в его душе от юношеских лет до мудрой зрелости. Гениальный поэт, он смог не только услышать высшую красоту и поэзию Творца и Спасителя мира, но и передать красоту и поэзию Божиего творения своим современникам и будущим поколениям.

Поблагодарим Господа, за то, что Он даровал нам Пушкина — земного поэта, сумевшего услышать Поэта Неба и Земли и сделавшегося для нас таким прекрасным, родным и любимым собеседником на всю жизнь. Сам же он чаял не земного счастья, а нечто иного. «На свете счастья нет, но есть покой и воля».. Царствие ему Небесное, прощение и свобода, воля от грехов, и вечный, радостный покой!"

Русская линия

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Митрополит Псковский Тихон: «Поблагодарим Господа, за то, что Он даровал нам Пушкина — земного поэта, сумевшего услышать Поэта Неба и Земли»
На могиле поэта в Свято-Успенском Святогорском монастыре в Пушкинских Горах была совершена поминальная лития...

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