Отец Федор Конюхов: Приятно, что с открытием этой часовни в нашей стране на один купол станет больше

9 июня 2019 года митрополит Челябинский и Миасский Григорий в сослужении известного путешественника и православного священника отца Федора Конюхова освятил часовню Святителя Николая Чудотворца на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина» в Миассе, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

Строительство часовни началось в октябре 2018 года. Символично, что строительство велось ровно столько, сколько отец Феодор находился в Южном океане — 154 дня. Как известно, святой Николай Чудотворец является покровителем всех путешественников.

«Спасибо всем, — сказал отец Феодор. — Я, конечно, не принимал участия в стройке, потому что в это время я грёб в море, но я тут был, когда заливали фундамент. Сегодня здесь уже хотят крестить ребёночка. И самое приятное, что когда возводится новый храм, то на один купол в нашей стране становится больше. У нас тысячи куполов, но сейчас на один больше стало здесь, в Миассе».

На память о знаменательном событии — освящении часовни — отец Феодор подарил владыке Григорию очень редкий образ святого Николая, который именуется «Мыс Горнским». Перед ним молятся моряки, проходящие сложные и опасные участки моря — такие, как мыс Горн. Такие же иконки, только меньшего размера, раздали и людям, которые пришли на освящение. Митрополит Григорий поздравил всех присутствующих с появлением новой часовни.

«Сегодня мы совершили первую молитву в этой часовне. Бог нас везде и всегда слышит, и мы, православные христиане, можем обращаться к Нему везде, в любой момент своей жизни, в любом месте. Но храм Божий — это место особого присутствия Бога на земле. И эта часовня — тоже место особого присутствия Бога. Люди, которые будут приходить сюда и просить Божьей помощи, эту Божественную силу смогут чувствовать. Храм здесь действительно необходим. На этом месте христиане смогут помолиться о себе, о близких, а также обо всех, кто здесь потрудился. С этого момента здесь начнутся регулярные богослужения», — сказал митрополит Григорий.

Владыка поблагодарил за участие в строительстве миасского предпринимателя Олега Сиротина, а отца Федора Конюхова пригласил в Челябинск на встречу с прихожанами и православной молодежью.

Перед входом в часовню была установлена лодка священника Федора Конюхова «УралАЗ», на которой мореплаватель пересёк Атлантический океан за 46 дней. Рядом решили высадить зеленую аллею. Сразу после богослужения владыка Григорий вместе с отцом Феодором и другими гостями взяли лопаты и посадили первые кустарники жимолости и смородины.

Русская линия