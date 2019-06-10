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Сводка новостей от 10 июня 2019

Митрополит Волоколамский Иларион посетил Иерусалимского Патриарха Феофила и Кипрского Архиепископа Хризостома
В ходе визитов владыки в Иерусалим и на Кипр обсуждались межправославные отношения и ситуация на Украине…

Патриарх Иерусалимский Феофил и митрополит Волоколамский Иларион7 июня 2019 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион посетил Святую Землю и остров Кипр, сообщает Патриархия.ru.

В соборе Всех русских святых Горненского женского монастыря в Эйн-Кареме на Святой Земле архипастырь совершил Божественную литургию в сослужении начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Александра (Елисова), клириков Миссии и Горненской обители.

В этот день в Иерусалимской Патриархии состоялась встреча владыки Илариона с Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом. Глава ОВЦС МП передал Блаженнейшему Владыке приветствия и благопожелания от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, после чего состоялся обмен мнениями по вопросам межцерковных отношений, представляющим взаимный интерес.

В этот же день митрополит Иларион прибыл на Кипр. В аэропорту гостя встречал Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Кипр С.В. Осадчий.

Архиепископ Кипрский Хризостом и митрополит Волоколамский Иларион8 июня митрополит Иларион посетил Кипрскую Архиепископию, где встретился с Блаженнейшим Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом.

В начале встречи председатель ОВЦС передал Предстоятелю Кипрской Православной Церкви сердечные приветствия и благопожелания от Святейшего Патриарха Кирилла.

В первой части беседы приняли участие посол России на Кипре С.В. Осадчий и клирик Лимассольской митрополии протоиерей Павел Поваляев. Затем беседа митрополита Волоколамского Илариона с Предстоятелем Кипрской Православной Церкви продолжилась в формате «один на один» при участии сотрудника ОВЦС священника Анатолия Чурякова в качестве переводчика.

Был обсуждён широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Кипрской Православной Церковью, а также межправославной повестки дня.

В завершение встречи, прошедшей в теплой и сердечной атмосфере, стороны обменялись памятными подарками.

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Митрополит Волоколамский Иларион посетил Иерусалимского Патриарха Феофила и Кипрского Архиепископа Хризостома
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