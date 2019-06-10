Пророссийские социалисты и проевропейские правые вошли в союз против ставленников олигарха Плахотнюка, но тот не собирается сдаваться…

Молдавия оказалась в серьёзном политическом кризисе после того, как по результатам февральских парламентских выборов ни одной из партий не удалось получить достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство, сообщает «Немецкая волна».

8 июня 2019 года пророссийские социалисты и правый проевропейский блок ACUM подписали временное соглашение о деолигархизации государства и возвращении Молдавии в конституционное русло. В ходе экстренного заседания парламентарии избрали премьер-министром республики председателя «Партии действия и солидарности» Майю Санду, что стало вызовом для местного олигарха Плахотнюка и Демпартии.

В свою очередь, Конституционный суд Молдавии, который плотно контролируют сторонники местного олигарха, издал постановление о недействительности коалиции социалистов и правых и роспуске парламента страны. Следующим шагом должно было стать подписание этого документа президентом страны Игорем Додоном и назначение даты новых парламентских выборов, однако президент отказался подписывать этот указ.

9 июня Конституционный суд в пятый раз за последние два года временно отстранил Додона от должности президента из-за отказа подписывать указ по роспуску парламента. Временно исполняющим обязанности главы государства судом был назначен премьер-министр Молдавии Павел Филип, который практически сразу же распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

С этим решением не согласились социалисты и правые, которые вывели на улицы своих сторонников. Их поддержали власти США, ЕС и России. В свою очередь, Плахотнюк и Демпартия подтянули к правительственным зданиям своих демонстрантов, чтобы не допустить в здания новый кабинет министров во главе с Майей Санду.

Ситуация остаётся крайне напряжённой. Бежать Плахотнюку и его сторонникам из страны некуда — ни в США, ни в Европе, ни в России их никто не ждёт, а потому они могут пойти на крайние меры.

Русская линия