|Сводка новостей от 10 июня 2019
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Митрополит Псковский Тихон: «Поблагодарим Господа, за то, что Он даровал нам Пушкина — земного поэта, сумевшего услышать Поэта Неба и Земли»
Митрополит Волоколамский Иларион посетил Иерусалимского Патриарха Феофила и Кипрского Архиепископа Хризостома
Отец Федор Конюхов: Приятно, что с открытием этой часовни в нашей стране на один купол станет больше
Молдавия оказалась на грани гражданской войны
Джуканович вновь заявил, что будет добиваться автокефалии «Черногорской церкви»
Антиохийский и Сербский Патриархи Иоанн и Ириней призвали Москву и Фанар к диалогу
Забывая историю
Этот день в Русской истории
Святейший Патриарх Кирилл освятил московский храм в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» в поселке Рублево
В Вятской митрополии завершился Великорецкий крестный ход
В турецком Измире состоялось первое богослужение для русскоязычных верующих Московского Патриархата
Возле Новодевичьего монастыря могут построить музей истории РПЦ
В Кондопоге восстановят сгоревшую Успенскую церковь XVIII века