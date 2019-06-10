Русская линия
Сводка новостей от 10 июня 2019

В Церкви поддерживают продление пособий детям до 18 лет

Председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон поддерживает предложение министра труда и социальной защиты о продлении пособий для детей до 18 лет, сообщает Диакония.Ru. Заявление о продлении материальной поддержки детей до 18 лет министр Максим Топилин сделал 6 июня в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума о демографических вызовах и повышении рождаемости в России.

«Предложение — правильное и давно назревшее. При этом особенно важно обратить внимание на многодетные семьи и выделять пособия многодетным семьям в дотационных регионах с низкой рождаемостью. Размер пособия должен увеличиваться в зависимости от количества детей», — подчеркнул епископ Пантелеимон.

Особое внимание епископ Пантелеимон рекомендует обратить на создание благоприятных жилищных и материальных условий для многодетных семей. «Очень остро стоит вопрос жилья для многодетных семей — на федеральном уровне необходим комплекс мер, чтобы решить эту проблему. Нужно сделать так, чтобы воспитание детей многодетной матери входило в ее трудовой стаж», — отметил епископ.

По озвученным министерством труда и социальной защиты в 2017 г. данным, в России свыше 1,56 млн многодетных семей, в которых воспитывается более 5,185 млн детей. Многодетной семьей считается семья с тремя или более несовершеннолетними детьми. По данным исследования РАНХиГС 2017 г., около 50% многодетных семей относятся к малоимущим. Ранее в этом году, в феврале, в рамках заседания рабочей группы при Госдуме по вопросам выведения абортов из системы обязательного медицинского страхования и поддержки многодетных семей представители Русской Православной Церкви предложили предоставлять многодетным льготы по ипотеке, кредитам, пенсиям и ЖКХ.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Псковский Тихон: «Поблагодарим Господа, за то, что Он даровал нам Пушкина — земного поэта, сумевшего услышать Поэта Неба и Земли»
На могиле поэта в Свято-Успенском Святогорском монастыре в Пушкинских Горах была совершена поминальная лития...

Митрополит Волоколамский Иларион посетил Иерусалимского Патриарха Феофила и Кипрского Архиепископа Хризостома
В ходе визитов владыки в Иерусалим и на Кипр обсуждались межправославные отношения и ситуация на Украине...

Отец Федор Конюхов: Приятно, что с открытием этой часовни в нашей стране на один купол станет больше
Известный путешественник вместе с митрополитом Челябинским Григорием принял участие в открытии часовни Святителя Николая в Миассе...

Молдавия оказалась на грани гражданской войны
Пророссийские социалисты и проевропейские правые вошли в союз против ставленников олигарха Плахотнюка, но тот не собирается сдаваться...

Джуканович вновь заявил, что будет добиваться автокефалии «Черногорской церкви»
Власти Черногории намерены активным образом бороться с присутствием в стране Сербской Православной Церкви...

Антиохийский и Сербский Патриархи Иоанн и Ириней призвали Москву и Фанар к диалогу
Главы Антиохийского и Сербского Патриархатов считают, что соблюдение исторических и географических границ Церквей — основа для сохранения единства Православия...

Забывая историю
Министр образования и по делам религий Греции Костас Гавроглу сообщил о скором открытии мечети в Афинах...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память святителя Игнатия, епископа Ростовского...

Святейший Патриарх Кирилл освятил московский храм в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» в поселке Рублево

В Вятской митрополии завершился Великорецкий крестный ход

В турецком Измире состоялось первое богослужение для русскоязычных верующих Московского Патриархата

Возле Новодевичьего монастыря могут построить музей истории РПЦ

В Кондопоге восстановят сгоревшую Успенскую церковь XVIII века

В Церкви поддерживают продление пособий детям до 18 лет
Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика