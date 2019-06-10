Председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон поддерживает предложение министра труда и социальной защиты о продлении пособий для детей до 18 лет, сообщает Диакония.Ru. Заявление о продлении материальной поддержки детей до 18 лет министр Максим Топилин сделал 6 июня в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума о демографических вызовах и повышении рождаемости в России.

«Предложение — правильное и давно назревшее. При этом особенно важно обратить внимание на многодетные семьи и выделять пособия многодетным семьям в дотационных регионах с низкой рождаемостью. Размер пособия должен увеличиваться в зависимости от количества детей», — подчеркнул епископ Пантелеимон.

Особое внимание епископ Пантелеимон рекомендует обратить на создание благоприятных жилищных и материальных условий для многодетных семей. «Очень остро стоит вопрос жилья для многодетных семей — на федеральном уровне необходим комплекс мер, чтобы решить эту проблему. Нужно сделать так, чтобы воспитание детей многодетной матери входило в ее трудовой стаж», — отметил епископ.

По озвученным министерством труда и социальной защиты в 2017 г. данным, в России свыше 1,56 млн многодетных семей, в которых воспитывается более 5,185 млн детей. Многодетной семьей считается семья с тремя или более несовершеннолетними детьми. По данным исследования РАНХиГС 2017 г., около 50% многодетных семей относятся к малоимущим. Ранее в этом году, в феврале, в рамках заседания рабочей группы при Госдуме по вопросам выведения абортов из системы обязательного медицинского страхования и поддержки многодетных семей представители Русской Православной Церкви предложили предоставлять многодетным льготы по ипотеке, кредитам, пенсиям и ЖКХ.

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