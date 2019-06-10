Правительство Москвы обсуждает изъятие у «Медстройинвеста» участка земли Хамовниках (Лужнецкий проезд, 15) под строительство музея Русской Православной Церкви (РПЦ), сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на РБК. Музей будет филиалом Государственного исторического музея (ГИМ) и будет посвящен истории РПЦ и Новодевичьего монастыря. Как утверждает близкий к мэрии собеседник издания, сейчас вопрос о предоставлении участка ГИМу рассматривает Росимущество.

В Росимуществе вопрос о предполагаемом проекте музея переадресовали департаменту городского имущества Москвы. В департаменте пока никак не прокомментировали информацию. В Минкульте РБК подтвердили, что рассматривают возможность создания музейного филиала, но другие комментарии назвали преждевременными. В пресс-службе ГИМа изданию сказали, что предоставят информацию, когда будет утвержден проект музейного центра. Сроки его готовности в пресс-службе не уточнили. Владелец «Медстройинвест» Жомарт Каменов отказался от комментариев.

Президент России Владимир Путин еще в 2014 году поручил разработать меры по восстановлению исторического облика Новодевичьего монастыря. В частности, рассматривалось выделение субсидий благотворительному Фонду московской епархии РПЦ по восстановлению монастыря. В 2016 году правительство утвердило перечень мер по сохранению исторического облика ансамбля Новодевичьего монастыря. По плану экспозиционно-выставочный музейный центр-филиал ГИМа должны создать до 2023 года.

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