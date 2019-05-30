Свыше 4 тысяч храмов в России находятся в аварийном и руинированном состоянии. Доклад, посвящённый недавно составленному перечню таких объектов, представил на заседании Священного Синода в Санкт-Петербурге в четверг митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), сообщил журналистам на брифинге председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передаёт ТАСС.

«Члены Синода выслушали доклад митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), председателя Патриаршего совета по культуре. Этот доклад был посвящён созданному Патриаршим советом по культуре перечню аварийных и руинированных храмов на территории РФ <…> Согласно этому реестру, чуть более 4 тысяч храмов в России находится в таком состоянии», — сказал Легойда.

Он также отметил, что такая ситуация вызывает «тревогу и заботу священноначалия Русской Православной Церкви». Вместе с тем, подчеркнул он, количество храмов, находящихся в аварийном и руинированном состоянии, ежегодно уменьшается, поскольку постоянно проводятся соответствующие архитектурные работы силами епархий при поддержке благотворителей, а также с помощью государства, если храм является памятником культуры.

«Есть храмы, которые могут и должны быть восстановлены. Существуют храмы, которые будут законсервированы, чтобы не продолжалось разрушение», — сказал Легойда, уточнив, что храмы, относящиеся к последней категории, чаще всего расположены в заброшенных деревнях.

Легойда отметил, что реестр был подготовлен по поручению Высшего церковного совета, прошедшего в ноябре 2018 года.

В связи с этим Управлению делами Московской Патриархии в настоящее время поручено провести совещание с участием глав митрополий, на территории которых находится большое количество аварийных и руинированных храмов, являющихся памятниками архитектуры, и представить Священному Синоду план действий.

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