29 мая они опубликовали два указа, в которых обвинили друг друга в несоблюдении церковных канонов…

29 мая 2019 Епифаний Думенко опубликовал указ, которым отменил указ Денисенко от 28 мая 2019 о запрещении Александра Трофимлюка в служении и заявил, что забирает Покровский храм Киева, где Трофимлюк является настоятелем, в своё подчинение. Аргументировал он это действие тем, что Киевская епархия «ПЦУ» до сих пор не перерегистрирована из УПЦ КП, а потому все распоряжения Денисенко в данный момент недействительны, сообщает СПЖ.

Лже-патриарх Филарет, который, согласно решению Синода «ПЦУ» руководит её Киевской епархией, 28 мая 2019 года запретил в служении настоятеля Покровского храма Киева Александра Трофимлюка. Трофимлюк является правой рукой Епифания Думенко и ректором богословской академии «ПЦУ», в которой находится кабинет главы «ПЦУ». Указ Филарета написан на официальном бланке Киевского патриархата. 29 мая он направил в Покровский храм клирика с целью взять этот храм под свой контроль. «Епископ» ПЦУ Адриан Кулик назвал такие действия Филарета «захватом» храма.

В итоге Думенко издал указ:

«В связи с обнародованием от имени руководства религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, не действующих документов, которые вносят смуту в среду клира г. Киева, во избежание дальнейших нарушений канонов и Устава Церкви, по просьбе религиозной общины Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе г. Киева и его клира — определяю:

— временно, до полного выполнения решений Священного Синода от 5 февраля 2019 и от 24 мая 2019 о регистрации в г. Киеве епархии в составе УПЦ (ПЦУ), принять религиозную общину Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе г. Киева в непосредственное подчинение Митрополита Киевского и всея Украины;

— любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019, является недействительными и не подлежат исполнению в Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)".

В свою очередь, Денисенко обратился к Думенко с официальным письмом, в котором потребовал от него объяснений по поводу принятия им в свою юридикцию запрещённого в служении Александра Трофимлюка. Соответствующий документ опубликован на официальном ресурсе УПЦ КП.

«Мне стало известно, что Покровская церковь Киева (на Соломенке) из-за протоиерея Александра Трофимлюка, запрещенного мной в священнослужении, выходит из моего подчинения, как правящего архиерея Киева, подтвержденного решением Священного Синода от 5 февраля 2019 года, и переходит вместе с приходом под Ваше подчинения без отпускной грамоты», — написал лже-патриарх Филарет.

В документе он подчёркивает, что является законным «правящим епископом» Киевской епархии, и Епифаний, как глава «ПЦУ», обязан придерживаться канонического порядка и архиерейской присяги:

«Если Вы приняли её (общину, — ред.) без согласия правящего архиерея, то это означает нарушение канонического порядка в переходе духовенства из одной епархии в другую. Я думаю, что Вы, как Предстоятель, должны поддерживать, и думаю, что в действительности поддерживаете канонический порядок и архиерейскую присягу, данную при епископской хиротонии — „не принимать в свою епархию без отпускной грамоты“».

Нестроения в «ПЦУ» продолжаются, и ситуация становится всё более напряжённой.

Русская линия