30 мая 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил заседание Священного Синода Русской Православной Церкви в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге, сообщает Патриархия.Ru.

Открывая заседание, Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к членам Священного Синода со вступительным словом:

«Приветствую всех постоянных и временных членов Священного Синода!

Рад, что мы собираемся в этих исторических стенах. Несмотря на колоссальные потрясения, через которые прошли наша страна, наша Церковь, многое возвращается на круги своя — пусть в несколько ином виде, в ином формате. Связь времен существует, это совершенно очевидно, и Церковь является именно той духовной институцией, которая не только обращается к прошлому, как это делают ученые, историки, деятели культуры, но и являет связь времен, столь необходимую для жизни народа. Ведь без сохранения традиции, без сохранения духовной связи с прошлым трудно себе представить поступательное развитие и будущее. Вот почему наше пребывание в этих стенах не только связано с воспоминаниями о славном прошлом нашей Церкви, но и мобилизует к тому, чтобы, сохраняя все доброе, развивать нашу жизнь во благо Церкви и наших народов".

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Тверской и Кашинский Савва, управляющий делами Московской Патриархии.

Для участия в летней сессии (март-август) приглашены: архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим; архиепископ Якутский и Ленский Роман; архиепископ Венский и Будапештский Антоний; епископ Туровский и Мозырский Леонид; епископ Сочинский и Туапсинский Герман.

Все члены Синода в этот раз смогли прибыть в Санкт-Петербург, в том числе и Блаженнейший митрополит Киевский Онуфрий.

Русская линия