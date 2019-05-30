Опубликован второй информационный бюллетень ОВЦС УПЦ о нарушениях прав верующих на Украине

Второй информационный бюллетень о нарушениях прав верующих Украинской Православной Церкви опубликовал Отдел внешних церковных связей УПЦ, сообщает портал «Православная жизнь».

Выпуск охватывает период с 4 апреля по 28 мая 2019 года.

«Начиная с 6 января 2019 года, после создания Православной Церкви Украины (ПЦУ) и вручения её Предстоятелю Томоса об автокефалии от имени Вселенского (Константинопольского) патриархата, в Украине развернута беспрецедентная кампания против прихожан и священнослужителей Поместной Украинской Православной Церкви (УПЦ)», — говорится в документе.

«В рамках этой кампании представители государственной власти Украины проводят открытую агитацию за так называемый „переход“ религиозных общин Украинской Православной Церкви в ПЦУ, оказывают административное и силовое давление против священнослужителей и прихожан Украинской Православной Церкви, помогают военизированным группам радикальных „активистов“ захватывать храмы Украинской Православной Церкви и описывать их имущество, инициируют принятие изменений в национального законодательства, нарушают Конституцию Украины и фундаментальные права верующих», — заявили в ОВЦС УПЦ.

«Целью этого Бюллетеня является информирование священнослужителей и прихожан других Поместных Православных Церквей, представителей государственной власти зарубежных стран, СМИ, правозащитных и экспертных организаций о наиболее вопиющие случаи нарушения прав прихожан и священнослужителей УПЦ в Украина и прямого вмешательства Украинской государственной власти в дела Церкви», — отмечается в тексте.

За период с 4.04.2019 по 28.05.2019 на Украине было зафиксировано и подтверждено много десятков случаев грубого нарушения прав прихожан и священнослужителей УПЦ в Украине. При этом более 20 вопиющих случаев приводится в Бюллетене.

Посмотреть и скачать бюллетень на украинском языке можно уже сейчас. Переводы на английском и русском будут доступны в ближайшее время.

Отдел внешних церковных связей УПЦ выпускает собственный информационный бюллетень о вопиющих случаях нарушений прав прихожан и священнослужителей Украинской Православной Церкви с апреля 2019 года.

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