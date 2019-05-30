Русская линия
Сводка новостей от 30 мая 2019

Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Санкт-Петербург

Вечером 29 мая 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

В поездке Предстоятеля Русской Православной Церкви сопровождают управляющий делами Московской Патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

В аэропорту Пулково Святейшего Владыку встречали: временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе В.В. Потомский, глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Серафим, духовенство Санкт-Петербургской митрополии.

Завтра, 30 мая, в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге под председательством Святейшего Патриарха Кирилла состоится очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. 31 мая Святейший Владыка совершит чин великого освящения Воскресенского собора Новодевичьего монастыря и возглавит служение Божественной литургии в новоосвященном храме.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Стали известны итоги Св. Синода Русской Православной Церкви
Члены Синода приняли целый ряд важных кадровых решений...

Владимир Легойда: В Церкви обеспокоены большим количеством храмов, находящихся в аварийном состоянии
Свыше 4 тысяч храмов в России требуют срочного противоаварийного ремонта...

Опубликован второй информационный бюллетень ОВЦС УПЦ о нарушениях прав верующих на Украине
Выпуск охватывает период с 4 апреля по 28 мая 2019 года...

Противостояние между Денисенко и Думенко нарастает
29 мая они опубликовали два указа, в которых обвинили друг друга в несоблюдении церковных канонов...

Епископ Рашко-Призренский Феодосий: Такими спецоперациями косовские власти хотят запугать сербское население края
Сербская Православная Церковь осудила насилие на севере Косово и Метохии во время рейда косовских полицейских, арестовавших более 20 человек...

А могли бы просто убить
В США врачи выходили самого маленького новорожденного ребёнка в мире...

В Санкт-Петербурге началось заседание Св. Синода Русской Православной Церкви
Члены Синода рассмотрят текущее положение церковных дел на канонической территории Русской Церкви...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобной Евфросинии Московской и вспоминаем писателя князя М.Н.Волконского и легендарного летчика Б.Ф.Сафонова...

Святейший Патриарх Кирилл встретился с детьми погибших сирийских военных

Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Санкт-Петербург

Церковь откроет в Москве бесплатный центр амбулаторной реабилитации для наркозависимых

В Москве прошла Международная Конференция семейного образования МКСО 2019

В Минск из Нью-Йорка принесены частицы мощей преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары

Стартовала всероссийская акция «Собери посылку маме»

В Петербурге освящен новый духовно-просветительский центр Александро-Невской лавры

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика