Вечером 29 мая 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

В поездке Предстоятеля Русской Православной Церкви сопровождают управляющий делами Московской Патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

В аэропорту Пулково Святейшего Владыку встречали: временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе В.В. Потомский, глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Серафим, духовенство Санкт-Петербургской митрополии.

Завтра, 30 мая, в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге под председательством Святейшего Патриарха Кирилла состоится очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. 31 мая Святейший Владыка совершит чин великого освящения Воскресенского собора Новодевичьего монастыря и возглавит служение Божественной литургии в новоосвященном храме.

Русская линия