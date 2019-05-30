Епископ Рашко-Призренский Феодосий осудил нападение и насилие над гражданским населением в общинах на севере Косово во время недавней операции подразделений косовской полиции. 28 мая владыка Феодосий заявил, что он и всё духовенство епархии осуждает превышение применения силы со стороны косовской полиции, сообщает Православие.Ru.

По мнению архиерея, без учёта истинных причин и целей проведения этой операции избиение неповинных людей, нападения на дома, сопровождавшееся погромом и созданием угрозы для мирных граждан, женщин и детей, показывает, что целью официальной Приштины было, прежде всего, устрашение сербского населения и демонстрация силы. Владыка отдельно осудил применение силы со стороны полиции в отношении представителя международной миссии УНМИК.

«В то время как Приштина игнорирует попрание прав и институциональный террор, против монастыря Высокие Дечаны со стороны общины Дечаны, которая игнорирует судебное решение Конституционного суда Косово и угрожает заблокировать подъезд к обители на праздник Вознесения Господня (6 июня), на севере Косово сербов „дисциплинируют“ грубым применением силы, под предлогом наведения порядка. Такие действия ничуть не способствуют ни торжеству права, ни установлению межэтнического доверия, но только ещё больше дестабилизируют и без того тяжёлую ситуацию в вопросе безопасности на территории Косово и Метохии. Они больше всего идут на руку тем, кто без малейшего стыда упорно продвигает идею территориального разделения по этническому принципу», — подчеркивается в сообщении епархии.

Владыка Феодосий ещё раз подчеркнул, что Сербская Церковь остаётся со своим верующим народом и уповает на торжество права, которое должно применяться ко всем одинаково, а не по принципу этнической или религиозной принадлежности. Представитель Сербской Церкви выразил надежду, что размещение в регионе силы КФОР и международное сообщество предотвратит повторение подобных событий.

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