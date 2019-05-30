29 мая 2019 года в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с детьми погибших сирийских военных — учащимися школы в Тартусе. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Во встрече также участвовали дети российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории Сирии.

В беседе приняли участие депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Д.В. Саблин и родственники детей.

Обращаясь к собравшимся, Святейший Патриарх Кирилл сказал:

«Сердечно вас приветствую! Очень рад встретиться с вами.

Ваши родители — герои. А героизм — это самая высокая ценность человеческой жизни, потому что в героизме проявляются самые сильные чувства и качества человека, настолько сильные, что они преодолевают даже страх смерти.

Страх смерти заложен в нашу природу, люди боятся смерти. А герой не боится смерти, а значит, обладает совершенно особой силой. Если бы не было героев, то человеческая история развивалась бы совсем иначе. Не было бы столь прекрасных достижений, не было бы свободных народов, никто бы не был готов отдать свою жизнь за Родину и за ближних своих, человечество было бы совсем другим.

Героизм — очень важный фактор, который формирует человеческое сообщество. Вы — дети героев и должны впитать этот героизм в свое естество и умом, и сердцем. Надеюсь, так оно и будет. Для меня большая радость, что я имею возможность сегодня встретиться с вами. Желаю вам помощи Божией, чтобы вы росли умными, сильными и обязательно добрыми, потому что сильный человек без добра, без способности творить добро — это опасный человек.

Этими словами я бы хотел сердечно вас приветствовать. Ваши родители жизнь свою отдали за вашу Родину, а российские герои отдали жизнь за то, чтобы ваша страна была независимой и счастливой".

По окончании беседы Предстоятель Русской Православной Церкви вручил детям памятные подарки.

Русская линия