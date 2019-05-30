Московские волонтеры Фонда «Женщины за жизнь» организовали сбор гуманитарной помощи в регионы РФ для беременных женщин в трудной жизненной ситуации, сообщает Православие.Ru. В состав посылки вошли памперсы, уходовые средства, вещи для ребенка до полугода.

«Мы адаптировали московскую инициативу с посылкой к родам, во-первых, под НКО, а во-вторых, — специально для регионов. Здесь заказчиками выступает не государство, а волонтеры и партнеры нашего фонда. Мы сделали акцент на отдаленные поселки, села, станицы, поскольку в них ситуация, конечно, критичнее. Наши адресанты — женщины, которым мы помогли сохранить беременность, и женщины, которые просто обратились в Фонд за поддержкой» — рассказывает инициатор акции, генеральный директор Фонда Москвитина Наталья.

В рамках акции «Собери посылку маме» планируется привлечь коммерческий сектор, чтобы формировать помощь на безвозмездной основе. Первым партнером проекта стал Центр стратегических инициатив «Со-общество», который взял на себя полную логистику 25 посылок. Чтобы стать партнером проекта, направьте письмо на mama@womenprolife.ru .

Посылки отправятся в Республики Татарстан и Дагестан, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Сочи, Оренбург, Нижний Новгород, томскую, ульяновскую, свердловскую, саратовскую, омскую, московскую области.

Напомним, Фонд «Женщины за жизнь» поддерживает беременных женщин в ситуации репродуктивного выбора и продвигает идеи защиты жизни до рождения. Так, недавно Фонд вручил премию «Амбассадор защиты жизни до рождения» Святейшему Патриарху Кириллу.

Русская линия