30 мая 2019 года в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, в ходе которого прибыл принят целый ряд кадровых решений.

Члены Синода, в частности, заслушали сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости иметь ещё двух викарных епископов и постановили:

1. Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Павлово-Посадский» быть Преосвященному епископу Сызранскому и Жигулевскому Фоме, с освобождением от управления Сызранской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды.

2. Временное управление Сызранской епархией поручить Преосвященному митрополиту Самарскому и Тольяттинскому Сергию.

3. Преосвященного епископа Павлово-Посадского Фому, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, назначить первым заместителем председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.

4. Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Солнечногорский» избрать архимандрита Алексия (Поликарпова), наместника Данилова ставропигиального мужского монастыря.

Синод имел суждение о назначении архиереев за рубежом. По рассмотрении данного вопроса, Синод освободил митрополита Корсунского и Западноевропейского Иоанна от управления Корсунской епархией и приходами Московского Патриархата в Италии, а также от должности Патриаршего Экзарха Западной Европы.

Преосвященным Корсунским и Западноевропейским, Патриаршим Экзархом Западной Европы, временно управляющим приходами Московского Патриархата в Италии был назначен архиепископ Венский и Будапештский Антоний с освобождением его от управления Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями и сохранием за ним должность руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.

Управляющим Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями с титулом «Венский и Будапештский» поручено быть Преосвященному митрополиту Иоанну.

Принимая во внимание возрастающее количество молдавских приходов и общин на территории Италии, а также необходимость особого попечения о многочисленной молдавоязычной пастве Московского Патриархата на Апеннинах, Синод поручил их архипастырское окормление Преосвященному с титулом «Богородский» на правах викария Патриаршего Экзарха Западной Европы.

Преосвященным Богородским, викарием Патриаршего Экзарха Западной Европы, был избран епископ Нефтекамский и Октябрьский Амвросий, которого освободили от управления Нефтекамской епархией. Временное управление Нефтекамской епархией было поручено митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому Никону.

Члены Синода имели суждение о замещении вакантной кафедры Чистопольской епархии (Татарстанская митрополия) постановили Преосвященным Чистопольским и Нижнекамским избрать архимандрита Игнатия (Григорьева), клирика Казанской епархии.

Викарием Ярославской епархии с титулом «Некрасовский» был избран игумен Борис (Баранов), клирик Ярославской епархии.

Члены Синода заслушали рапорт председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерея Максима Козлова об изменениях в составе Номинационной комиссии Учебного комитета и исключили из комиссии заведующего кафедрой богословия Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия профессора А.Р. Фокина.

Вместе с тем в комиссию вошли заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии профессор А.К. Светозарский и проректор по научной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия профессор Д.В. Шмонин.

В заключение Синод назначил клирика города Москвы протоиерея Александра Троицкого заместителем председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви — директором и исполнительным директором Синодальной библиотеки имени Святейшего Патриарха Алексия II.

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