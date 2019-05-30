Русская линия
Сводка новостей от 30 мая 2019

А могли бы просто убить
В США врачи выходили самого маленького новорожденного ребёнка в мире…

Выхаживание недоношенного ребёнка в специальном кувезеВ Сан-Диего врачи выходили девочку, родившуюся с весом 245 граммов, сообщает портал «Православие и мир».

Сайби родилась в декабре 2018 года на три месяца раньше срока — на 23-й неделе беременности. Она весила примерно как большое яблоко, рассказали в больнице Sharp Mary Birch.

Матери девочки пришлось сделать экстренное кесарево сечение из-за серьёзных осложнений во время беременности. Врачи решили, что преждевременные роды необходимы, из-за того, что ребёнок не набирает вес, и жизнь её матери подвергается опасности.

Команда врачей и медработников больницы выхаживала Сайби на протяжении пяти месяцев. Девочку выписали абсолютно здоровой с весом около 2,2 кг.

Согласно официальному списку самых маленьких детей Университета Айовы, Сайби — самый маленький ребёнок, которого удалось выходить на данный момент.

В России врачи также выхаживают недоношенных детей, однако в таких случаях чаще всего в женской консультации матери предложат не мучиться и сделать «чистку» по медицинским показаниям или, попросту говоря, убить ребёнка.

Русская линия

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