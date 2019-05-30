Летом в центре столицы, при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках, появится церковный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщает Диакония.Ru. Это единственный в городе бесплатный негосударственный проект амбулаторной реабилитации. В нем люди смогут получить помощь независимо от гражданства, места регистрации и вероисповедания. Центр будет организован в формате дневного стационара, который предполагает интенсивную — 7 дней в неделю — трехмесячную работу в группах и индивидуальное сопровождение в течение года. Единовременно реабилитацию здесь смогут проходить до 15 человек, как женщины, так и мужчины. Открытие центра планируется в июле.

«В Москве крайне мало бесплатных, при этом — профессиональных реабилитационных проектов, а в сфере НКО их просто нет. Но запрос на качественную реабилитацию среди жителей столицы очень высокий. Амбулаторный формат позволяет не бросать семью и не оставлять работу, если она еще есть — рассказал руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности Алексей Лазарев. — Реабилитационный центр в центре Москвы — это, в том числе — и профилактика для людей, которые уже как-то оступились, но еще не потеряли все на свете. Это возможность для тех, кто выздоравливал и сорвался, пройти восстановление. Это вариант помощи для социально-активных людей не упасть в самый ад наркотической зависимости».

Три психолога, три консультанта по химическим зависимостям и арт-терапевт будут проводить индивидуальную и групповую терапию. Социальный работник помогут в трудоустройстве, священнослужители будут проводить регулярные встречи. При желании обратившиеся за помощью смогут пройти медицинское обследование в больнице святителя Алексия митрополита Московского.

По данным Минздрава, в 2017 году в России более 2,3 миллиона человека обратились за наркологической помощью. В стране работают 11 государственных реабилитационных центров и 66 государственных амбулаторных реабилитационных организаций. Все они рассчитаны на реабилитацию 3194 человека. В Москве бесплатную реабилитацию могут пройти только москвичи, для них работают 11 амбулаторных отделений Московского научно-практического центра наркологии.

В то же время Русская Православная Церковь открыла в России 70 церковных стационарных реабилитационных центров для наркозависимых длительного пребывания, 18 центров ресоциализации, 67 консультационных пунктов, 16 амбулаторных и 9 мотивационных программ, более 60 групп поддержки зависимых. Новый реабилитационный центр в Москве станет первым церковным реабилитационным центром в столице.

Открытие первого в Москве церковного реабилитационного центра станет возможным благодаря совместному проекту Синодального отдела по благотворительности и телеканала Спас «Реабилитация.LIVE». Проект был организован при информационной поддержке радиостанций Вести-FM и МИА «Россия сегодня». В течение трех месяцев в эфире телеканала «Спас» выходили репортажи о трех наркозависимых мужчинах, которые проходили реабилитацию в церковных реабилитационных центрах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В восьми выпусках зрители в реальном времени следили за успехами и неудачами героев, а также узнавали о моделях церковной реабилитации. В ходе проекта зрители с помощью смс жертвовали средства на поддержку церковной помощи наркозависимым. На собранные 258 тысяч рублей в здании реабилитационного центра при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках будет закончен ремонт.

Русская линия