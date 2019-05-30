В минувшие выходные, 25 и 26 мая, в Москве прошла Международная Конференция Семейного Образования МКСО 2019, которую посетили более 500 москвичей и гостей из других российских регионов, сообщает Православие.Ru.

Гости Конференции обсудили концепцию семейного образования в целом, познакомились с международным опытом семейного образования, выслушали мнения представителей государства и образовательных организаций, приняли участие в практических занятиях и мастер-классах и обменялись личным опытом с другими родителями.

МКСО 2019 стало первой в России единой площадкой для общения профессиональных педагогов и родителей, чиновников и общественных лидеров, психологов и представителей духовенства. Конференция прошла в полном согласии с главной концепцией семейного образования, которое основано на целостном подходе к формированию юной личности, соединению задач воспитания и образования в одних — и самых заинтересованных! — родительских руках.

Впервые в профильном мероприятии, посвященном семейному образованию, приняли участие представители государства и профессионального педагогического сообщества. Конференция открылась приветствием от депутата Московской городской Думы, председателя Комиссии по образованию Антона Молева.

Дискуссию продолжили российский историк и педагог, заслуженный учитель РФ, к.и.н. Леонид Наумов, представляющий издательство «Просвещение» и профессор, член-корреспондент РАО по Отделению общего среднего образования, ректор МПГУ, д.и.н. Алексей Лубков. Леонид Наумов призвал к построению доброжелательного диалога между семьями и системой образования, отметив, что родители, практикующие семейное обучение, фактически и сами являются педагогами, поэтому «разговаривать надо как коллеги, уважительно и понимая общую цель». А ректор МПГУ Алексей Лубков порадовал аудиторию сообщением об открытии Семейного университета, который обещает стать лидером по созданию форматов методической подготовки и переподготовки родителей.

Об успешном решении вопроса финансовой поддержки семей, практикующих домашнее образование, на региональном уровне рассказали родители-общественники из Омской области.

Ожидаемо яркими и мотивирующими оказались выступления международных спикеров: семейный психолог, богослов и энтузиаст семейного обучения Филипп Мамалакис увлек слушателей доступным и эмоциональным изложением основных принципов воспитания, основанных на фундаментальном научном подходе. Эксперты семейного образования и многодетные мамы с огромным опытом, Барбара Уэст и Камилла Хант поделились практическими приемами и методическими наработками: Барбара представила 10 важнейших принципов домашнего обучения, а Камилла рассказала об использовании специальных инструментов в курсе логики и риторики.

Свои тревоги и трудности гости конференции обсудили на специальных сессиях для пап и мам, в ходе которых сами родители делились своим опытом и отвечали на вопросы.

Духовную поддержку в своем нелегком труде по взращиванию юных душ пришедшие на МКСО родители получили от Председателя Патриаршего Совета по культуре Митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Владыка назвал приоритетом духовное и нравственное воспитание и отметил, что образование в семье — один из самых эффективных инструментов передачи нравственных ценностей следующим поколениям. О высокой ответственности родителей за души своих детей и важности их труда говорил и Председатель Патриаршей Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.

МКСО 2019 дала новый стимул для общения и консолидации семей, находящихся на семейном образовании. Ирина Шамолина и Алексей Комов, организаторы сообщества «Классические беседы» и многодетные родители, убедительно показали, что разработанная ими программа является не только эффективным методическим инструментом для обучения в семье, но может выполнять социальную функцию по объединению сторонников обучения в семье.

Личным примером и словами поддержки вдохновила слушателей семья Гузель Гурдус, Генерального директора ЦПСО и многодетной мамы. Сама Гузель давно и активно помогает семьям на семейном образовании, доступно и понятно рассказывает о традициях и сложностях семейного образования в своих выступлениях и на вебинарах, а созданный ею Центр поддержки семейного образования оказывает семьям помощь при прохождении аттестаций и взаимодействии со школой.

Международная конференция семейного образования МКСО 2019 прошла в Москве 25 и 26 мая 2019 года на двух площадках: в конгресс-центр гостиницы «Холидей Инн Сокольники» (25 мая) и в парке «Россия: Моя История» на ВДНХ (26 мая). Организаторами конференции выступили Центр Поддержки семейного образования (ЦПСО) и Сообщество классического семейного образования «Классические беседы». Конференция собрала более 500 слушателей из разных регионов России, в рамках события выступило более 20 спикеров, в их числе — видные российские и зарубежные эксперты, общественники, государственные и религиозные деятели.

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