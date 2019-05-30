Русская линия
Сводка новостей от 30 мая 2019

В Петербурге освящен новый духовно-просветительский центр Александро-Невской лавры

После Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры в честь 10-летия хиротонии наместника монастыря епископа Кронштадтского Назария митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил новый духовно-просветительский центр. Об этом сообщает ИА «Вода живая».

За усердные труды на благо Святой Церкви серебряными медалями апостола Петра и архиерейскими грамотами были награждены благотворители, реставраторы и устроители центра.

Состоялся концерт с участием арт-группы «LARGO», оркестра «Северный город» и других исполнителей.

В ДПЦ два профессионально оборудованных зала: выставочный и концертный. Его руководителем является насельник обители игумен Филарет (Пряшников).

Духовно-просветительский центр Александро-Невской лавры существует с 2003 года. В нем проходят концерты, выставки, творческие вечера, встречаются члены лаврского молодежного клуба, ведутся огласительные беседы для желающих креститься. До недавнего времени центр располагался в здании бывшей церкви Сошествия Святого Духа, разоренной в советское время. Храм планируется восстановить. Новый центр расположен на месте Исидоровской церкви-усыпальницы с тремя этажами подземных захоронений. В советское время все было уничтожено, прах почивших выбросили в Неву. Поскольку восстановить храм не представляется возможным, было решено приспособить это пространство под ДПЦ.

Русская линия

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В Петербурге освящен новый духовно-просветительский центр Александро-Невской лавры
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