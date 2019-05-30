|Сводка новостей от 30 мая 2019
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Стали известны итоги Св. Синода Русской Православной Церкви
Владимир Легойда: В Церкви обеспокоены большим количеством храмов, находящихся в аварийном состоянии
Опубликован второй информационный бюллетень ОВЦС УПЦ о нарушениях прав верующих на Украине
Противостояние между Денисенко и Думенко нарастает
Епископ Рашко-Призренский Феодосий: Такими спецоперациями косовские власти хотят запугать сербское население края
А могли бы просто убить
В Санкт-Петербурге началось заседание Св. Синода Русской Православной Церкви
Этот день в Русской истории
Святейший Патриарх Кирилл встретился с детьми погибших сирийских военных
Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Санкт-Петербург
Церковь откроет в Москве бесплатный центр амбулаторной реабилитации для наркозависимых
В Москве прошла Международная Конференция семейного образования МКСО 2019
В Минск из Нью-Йорка принесены частицы мощей преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары
Стартовала всероссийская акция «Собери посылку маме»