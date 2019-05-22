Русская линия
Сводка новостей от 22 мая 2019

Меркель и Макрон призвали Путина сделать первые шаги для урегулирования конфликта на Донбассе
Лидеры Германии и Франции считают, что смена Президента Украины даёт возможность урегулировать конфликт на востоке Украины…

Путин, Меркель и МакронКанцлерин Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят воспользоваться победой на выборах президента Украины Владимира Зеленского и попытаться активизировать мирный процесс на Донбассе. В связи с этим они связались с главой России Владимиром Путиным и попытались уговорить его сделать первые примирительные шаги в сторону Киева.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили будущее Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. При этом Владимир Путин особо выделил безальтернативность минских договоренностей «как основы мирного урегулирования», сообщает «Немецкая волна».

В свою очередь, Париж и Берлин призвали Москву пойти навстречу украинским властям для разрешения конфликта на востоке Украины. По мнению Меркель и Макрона, Кремлю следует продемонстрировать «необходимые жесты», чтобы «создать благоприятные условия, способствующие диалогу».

«Настало время принимать решения, чтобы прекратить конфликт на востоке Украины, который лег тяжким бременем на отношения между Россией и Евросоюзом», — заявили в Париже.

Помимо этого, канцлерин ФРГ и президент Франции в разговоре с Путиным выступили с критикой апрельского указа, который упрощает процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Сам президент России назвал выдачу паспортов вопросом «чисто гуманитарного характера».

Тем временем новый глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан сообщил, что официальный Киев рассматривает возможность вынести на всенародный референдум вопрос о заключении с Москвой мирных договоренностей, которые касаются конфликта на Донбассе. Так в команде Зеленского пытаются избавиться от давления националистов и представителей партии войны, которые блокируют любые шаги в направлении мира.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Архиепископ Афинский Иероним: К украинскому вопросу нужно подходить серьёзно, учитывая общие интересы всей Православной Церкви
Предстоятели Кипрской и Элладской Православных Церквей обсудили положение дел на Украине...

В Санкт-Петербурге прошёл Крестный ход трезвенников
Участники трезвеннического движения сугубо молились у могил иерея Александра Рождественского, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) и Владимира Михайлова...

Екатеринбургские власти исключили строительство храма святой Екатерины на Октябрьской площади
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что после опроса ВЦИОМ строительство храма в сквере у Театра драмы невозможно...

Епископ Троицкий Панкратий: Сегодня у нас есть надежда, что Валаам со временем вновь станет тем светочем, к которому стремится множество жаждущих духовного укрепления людей
Состоялись VII Валаамские образовательные чтения, посвященные 30-летию возрождения обители на Валааме...

Меркель и Макрон призвали Путина сделать первые шаги для урегулирования конфликта на Донбассе
Лидеры Германии и Франции считают, что смена Президента Украины даёт возможность урегулировать конфликт на востоке Украины...

Епифанию Думенко предложили пополнить «ПЦУ» епископами-греками
На Фанаре готовятся отправить на Украину первого греческого архимандрита, который станет викарным епископом в Мариуполе...

Архимандрит Евлогий (Иванов): Мы не склонны драматизировать ситуацию. Слава Богу за всё!
Игумен Русского Свято-Пантелеимонова монастыря Святой Горы Афон рассказал о последствиях пожара в святой обители...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобного Иосифа Оптинского, архиепископа Иннокентия (Ястребова) и митрополита Анастасия (Грибановского)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика