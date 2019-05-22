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Сводка новостей от 22 мая 2019

Архиепископ Афинский Иероним: К украинскому вопросу нужно подходить серьёзно, учитывая общие интересы всей Православной Церкви
Предстоятели Кипрской и Элладской Православных Церквей обсудили положение дел на Украине…

Архиепископ Кипрский Хризостом обсудил украинскую проблему с Архиепископом Афинским Иеронимом21 мая 2019 года Предстоятели Кипрской Православной Церкви Архиепископ Хризостом и Элладской Православной Церкви Архиепископ Иероним II более двух часов обсуждали украинский церковный вопрос, сообщает греческое информагентство «Ромфея».

Первым делом Архиепископ Хризостом проинформировал Архиепископа Иеронима о результатах встреч с Предстоятелем Сербской Православной Церкви Патриархом Сербии Иринеем и Предстоятелем Болгарской Православной Церкви Патриархом Неофитом.

«Мы должны быть осторожны, чтобы не совершить ошибку для Церкви, потому что Церковь бессмертна и эту ошибку потом никто не исправит. Вот почему руководствующим принципом наших действий должно быть тщательное соблюдение интересов Церкви. Я надеюсь, что мы будем служить Церкви всеми силами, чтобы не допустить раскола», — подчеркнул Архиепископ Хризостом.

Он отметил — у Церкви есть множество проблем, решать которые необходимо «с мужеством, верой и оптимизмом».

Предстоятель Элладской Православной Церкви согласился со словами владыки Хризостома. «Все мы, с нашей точки зрения, должны смотреть на этот вопрос ответственно, не с точки зрения личных интересов, а с позиции общих интересов Церкви и особенно её единства», — отметил Архиепископ Иероним II.

Никаких конкретных предложений по выходу Православной Церкви из украинского кризиса Предстоятели Кипрской и Элладской Церквей не озвучили.

Русская линия

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Архиепископ Афинский Иероним: К украинскому вопросу нужно подходить серьёзно, учитывая общие интересы всей Православной Церкви
Предстоятели Кипрской и Элладской Православных Церквей обсудили положение дел на Украине...

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