Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что после опроса ВЦИОМ строительство храма в сквере у Театра драмы невозможно…

«58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у театра драмы. 74% назвали выбор места неудачным. Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга», — заявил Куйвашев в Instagram, слова которого приводит газета «Взгляд».

Он отметил, что сейчас Администрация Екатеринбурга собирает предложения жителей относительно нового места строительства храма святой Екатерины, после чего будет проведен опрос на этот счёт.

«Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», — заключил губернатор.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса жителей Екатеринбурга. 74% опрошенных назвали выбранное место неудачным. При этом большинство высказались за строительство собора.

По данным газеты «Взгляд», поиском новых вариантов места строительства собора святой Екатерины в настоящее время занят департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга. Специалисты рассматривают более четырех площадок. Главное требование к ним — все должны быть в центре города, поскольку речь идет о появлении кафедрального собора.

Отвечает за эту работу лично мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Список с площадками будет готов к концу недели. После этого мэр обсудит его с губернатором. В процессе диалога будут отобраны варианты, которые власти представят на суд горожанам.

Русская линия