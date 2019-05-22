На Фанаре готовятся отправить на Украину первого греческого архимандрита, который станет викарным епископом в Мариуполе…

Планы Фанара по быстрому признанию Поместными Церквами украинского раскола в лице «ПЦУ» потерпели полный провал, а потому в Константинополе изыскивают возможности придать как можно большую легитимность тем украинским «епископам», которые получили свои хиротонии от анафемы Денисенко.

Сам лже-патриарх Филарет своими последними заявлениями и конфликтом с Епифанием Думенко серьёзно дискредитировал саму идею выдачи представителям УПЦ КП и УАПЦ Томоса об автокефалии, а потому на Фанаре решили действовать в спешном порядке.

Совсем недавно украинский Мариуполь посетил бывший экзарх Фанара митрополит Даниил (Зелинский), а уже сегодня стало известно, что вскоре в этом городе появится греческий епископ. Об этом сообщает греческое агентство «Ромфея».

«Автокефальная Церковь Украины планирует рукоположение выдающегося клирика и проповедника из одной из крупных митрополий Церкви Греции. Согласно эксклюзивной информации Romfea. gr, выборы греческого архимандрита состоятся в пятницу, 24 мая. Этот клирик, по-видимому, служит посредником между Фанаром и Киевом. Ожидается, что в обряде рукоположения, который состоится в субботу, 25 мая, примут участие видные представители Вселенского Патриархата», — пишет греческий портал.

В свою очередь, «Союз православных журналистов» сообщает, что первым греческим «епископом» ПЦУ станет клирик Димитриадской и Алмиросской митрополии Элладской Православной Церкви архимандрит Епифаний (Димитриу).

По данным СПЖ, архимандрит Епифаний станет «епископом» Мариупольским. Станет ли он «викарным архиереем», то есть помощником нынешнего «архиепископа Донецкого и Мариупольского» Сергия Горобцова или получит в управление часть его структуры, пока остаётся неизвестным.

Агентство «Ромфея» сообщает, что глава «ПЦУ» Епифаний Думенко якобы сам поставил перед Фанаром вопрос о том, чтобы на Украине появились греческие епископы, причём речь идёт не об одном, а о «большом числе» архиереев.

Русская линия